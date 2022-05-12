Lösemi hastası küçük çocuğa polislerden duygulandıran sürpriz - Son Dakika
Üye Girişi

Lösemi hastası küçük çocuğa polislerden duygulandıran sürpriz

12.05.2022 15:02
Lösemi hastası küçük çocuğa polislerden duygulandıran sürpriz

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, lösemi hastası 9 yaşındaki küçük çocuğa yaptıkları sürpriz görenleri duygulandırdı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, lösemi hastası 9 yaşındaki küçük çocuğa yaptıkları sürpriz görenleri duygulandırdı. Polis ekipleri, küçük çocuğa polis kıyafeti giydirerek polis konvoyu eşliğinde tedavi olacağı hastaneye götürdü.

Erzurum'da ikamet eden lösemi hastası 9 yaşındaki Gökdeniz Birlik'e moral vermek Erzurum polisleri sürpriz yaptı. Gökdeniz Birlik'i Şükrüpaşa mahallesindeki evlerinde ziyaret eden polis ekipleri küçük çocuğa polis kıyafeti ve çeşitli hediyeler verdi. Polisleri karşısında görünce şaşıran küçük çocuğun mutluluğu ise görenleri duygulandırdı.

Polis aracına bindirilen küçük çocuk, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde çeşitli şube müdürlüklerine bağlı personelle birlikte Gökdeniz birlik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı hizmet araçları ve personel eşliğinde Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji servisine tedavisi yapılmak üzere götürüldü.

Polis ekiplerinin bu hareketi hem duygulandırdı hem de büyük takdir topladı. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Sokak köpeğinin küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada Sokak köpeğinin küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada Astım hastası çocuk yatağında ölü bulundu Astım hastası çocuk yatağında ölü bulundu Menderes Belediye Başkanı Kayalar'dan Minik Engin'e Duygulandıran Ziyaret Menderes Belediye Başkanı Kayalar'dan Minik Engin'e Duygulandıran Ziyaret

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lösemi hastası küçük çocuğa polislerden duygulandıran sürpriz - Son Dakika


Son Dakika
14:50 Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: Dinin siyasileşmesi ve siyasetin dinselleşmesi büyük bir hata
14:46 Avukatı duyurdu: Kılıçdaroğlu "Beşli çete" demeye devam edebilecek
14:36 Bakan Nebati gıda sektörü temsilcileriyle görüştü: Fiyatlarda cesur adım için mutabık kaldık
14:33 Hayatını kaybeden Selçuk Tektaş için Alişan ve eşi Merve Tektaş'tan duygusal paylaşım
14:30 Bir annenin adliye önündeki isyanı: Kızımın katili nerede?
14:28 Üniversiteli genç kızların hazin ayrılığı: Nezahat öldü, Zeynep yoğun bakımda
14:25 "Kaşıkçı Elması çalındı" iddialarına Milli Saraylar'dan yalanlama
13:57 İmamoğlu, kendisini eleştiren Fazıl Say'ın babasının cenaze törenine katılmadı
13:55 İlk başörtülü vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Erdoğan ile diyaloğu yeniden gündem oldu
13:47 Finlandiya "NATO" dedi, jet hızında yanıt geldi: Katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 15:05:51. #1.13#
SON DAKİKA: Lösemi hastası küçük çocuğa polislerden duygulandıran sürpriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement