Lösemi hastası Kur'an kursu öğreticisi mahalle sakinlerine maske dikiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lösemi hastası Kur'an kursu öğreticisi mahalle sakinlerine maske dikiyor - Son Dakika

Lösemi hastası Kur'an kursu öğreticisi mahalle sakinlerine maske dikiyor

6 saat önce

Artvin'de yaşayan lösemi hastası Ayşegül Dalkılıç Gökoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde geçirdiği zamanını, komşularına maske dikerek değerlendiriyor.

Lösemi hastası Kur'an kursu öğreticisi mahalle sakinlerine maske dikiyor, System.String[]

Artvin'de yaşayan lösemi hastası Ayşegül Dalkılıç Gökoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde geçirdiği zamanını, komşularına maske dikerek değerlendiriyor.

Müftülüğe bağlı Çarşı Mahallesi Kur'an kursunda öğretici olarak görev yapan Gökoğlu, Kovid-19'le mücadelede 65 ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle günlerini Orköy Mahallesi'ndeki evinde geçiriyor.

Lösemi hastası Gökoğlu, kendi imkanlarıyla aldığı malzemelerle apartmandaki komşuları ve diğer mahalle sakinleri için ücretsiz maske dikiyor.

Gökoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadeleye ufak da olsa katkı sunmak amacıyla evde geçen zamanını bu işe ayırarak değerlendirdiğini söyledi.

Toplum sağlığını korumak adına toplumun bir bireyi olarak kendi olanaklarıyla maske diktiğini belirten Gökoğlu, "Komşularımın ve mahalle sakinlerinin maske ihtiyacı olduğunu duydum. Ben de evimde boş oturana kadar bu zor süreçte topluma bir katkım olsun istedim. Bu salgını el birliğiyle yenelim diye böyle bir şey yaptım." dedi.

Gökoğlu, diktiği maskeleri komşularına dağıttığını ifade ederek, "Eşim de civardaki eş, dost, akraba ve mahalle halkına dağıttı. El birliğiyle alınan tedbirlere ve kurallara uyarak bu salgını en kısa sürede inşallah yeneriz." diye konuştu.

Geçirilen zor süreçte herkesin ülkesine ve devletine faydalı olması gerektiğine inandığını dile getiren Gökoğlu, şunları kaydetti:

"İnsanların mutlu olduğunu görmek, dualarını almak çok güzel. Zaman birlik, beraberlik zamanıdır. Zaman yardımlaşma ve dayanışma zamanıdır. Rabb'im bu süreci hayırlı şekilde atlatabilmeyi bizlere nasip eylesin. Evde kal Artvin. Evde kal Türkiye."

Gökoğlu, salgın nedeniyle tedavi gören bütün hastalara acil şifalar diledi.

Çarşı Mahallesi, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 03:40 Kaynak: AA

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