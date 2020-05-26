Lösemi hastası Mehmet öğretmen hayata tutunamadı - Son Dakika

Lösemi hastası Mehmet öğretmen hayata tutunamadı
Lösemi hastalığı ile mücadele eden Aydınlı öğretmen Mehmet Demen (42), ilik nakli olmayı beklerken, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Lösemi hastalığı ile mücadele eden Aydınlı öğretmen Mehmet Demen (42), ilik nakli olmayı beklerken, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde görev yapan Mehmet Demen'e 8 ay önce Lösemi teşhisi konulmuştu. Ege Üniversitesi Hastanesi Hematoloji bölümünde tedavisine başlanan Mehmet öğretmen için uygun donör arayışına başlandı. Demen'in sağlığına kavuşması için uygun donörden ilik nakli yapılması gerekiyordu. Aydın'da birçok belediye Mehmet öğretmen için kampanya başlattı. Düzenlenen kampanyaların ardından biri yurt dışı, biri yurt içi olmak üzere iki uygun ilik bulundu. İlik nakli olması beklenen Mehmet öğretmen tedavi gördüğü hastanede hastalığı ilerlediğinden dolayı yoğun bakım ünitesine alındı. Uygun donör bulunmasına rağmen hastalığı tekrar nükseden ve ilik nakli gerçekleştirilemeyen Mehmet öğretmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet öğretmenin ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 12:31 Kaynak: İHA
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