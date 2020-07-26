Lösemi hastası minik Derin Su'ya uygun ilik için "seferberlik" başlatıldı - Son Dakika

Lösemi hastası minik Derin Su'ya uygun ilik için "seferberlik" başlatıldı

Adana'nın Karataş ilçesinde yaklaşık 3 ay önce lösemi teşhisi konulan 2,5 yaşındaki Derin Su Çapar'a uygun kök hücre bulunabilmesi için Türk Kızılay ve Karataş Belediyesi tarafından kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.

Lösemi hastası minik Derin Su'ya uygun ilik için

Adana'nın Karataş ilçesinde yaklaşık 3 ay önce lösemi teşhisi konulan 2,5 yaşındaki Derin Su Çapar'a uygun kök hücre bulunabilmesi için Türk Kızılay ve Karataş Belediyesi tarafından kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.

Yaklaşık 8 yıllık evli ve 2 çocuklu Fırat-Nazire Çapar çiftinin küçük çocukları Derin Su'ya, sol ayağındaki aksama nedeniyle götürdükleri hastanede 3 ay önce lösemi teşhisi konuldu.

Sağlığına kavuşması için ilik nakli olması gereken Derin Su'nun durumundan haberdar olan Karataş Belediyesi de kök hücre bağışı için Türk Kızılay ile ilçede kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında, Belediye Başkanı Necip Topuz ve belediye çalışanları kök hücre bağışında bulundu.

Ayrıca, ilçe genelinde bağış kampanyasına destek olunması için stant kuruldu, tanıtım çalışması başlatıldı.

" Doktor karşımıza geçti 'çocuğunuz lösemi' dedi, ben çöktüm"

Baba Fırat Çapar, AA muhabirine, nisan ayında Derin Su'nun renginin soluk ve sol ayağında aksama olduğunu hissetmeleri üzerine ilçedeki aile sağlığı merkezine başvurduklarını, kan değerlerinin düşük çıkması üzerine de kızlarının Adana'daki bir hastaneye sevk edildiğini söyledi.

Tanı sürecinde Derin Su'ya çeşitli testler yapıldığını anlatan Çapar, "Kemik iliği testi yapıldığında tam dünyamız başımıza yıkıldı, çöktük. Doktor karşımıza geçti 'çocuğunuz lösemi' dedi, ben çöktüm." diye konuştu.

Çapar, kızının tedavisi için doktorların kök hücre nakli yapılmasının şart olduğunu söylediklerini belirterek, bunun üzerine akrabalarından yaklaşık 30 kişiye ilik testi yapıldığını ancak nakil için uygun oranın bulunmadığını dile getirdi.

Kendisinin iliğinin de kızıyla tam uyumlu olmadığını aktaran Çapar, şöyle konuştu:

"Benim yüzde 50, annesi yüzde 50, ablası yüzde 10 uyum gösterdi. Hastanenin TÜRKKÖK taramasında bile çıkmayınca biz de çevreye sesimizi duyurmaya çalıştık. Belediye Başkanı Necip Topuz, sağ olsun sesimize kulak verdi. Hemen Kızılay ile bir görüşme sağladı. Allah razı olsun tüm bağışçılardan tüm Karataş halkından, bize sonsuz destekte bulundular. Tüm akrabalar arasında kemik iliği uygunluk oranı yüzde 30'u geçmedi. Derin Su gibi nice çocuklar kök hücre bekliyor. Herkes bağışta bulunsun. Lütfen donör olun, kök hücre bağışında bulunun."

Zaman zaman duygusal anlar yaşayan anne Nazire Çapar da kızına tedavi sürecinde moral vermeye çalıştığını anlattı.

Hastalığın, kök hücre nakli ile tedavi edilebileceğine dikkati çeken anne Çapar, "İnsan başa gelmeyince bilmiyor. 'Bugün bana, yarın sana' sözü çok güzel bir laf. Şu an bile kızıma çare olamadım ama kök hücre bağışçısıyım. Lütfen kimse bağıştan korkmasın. Her şeyin ötesinde bir can kurtarıyorsunuz. Bir cana vesile olmak da eminim çok güzel bir duygudur." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay ve Karataş Belediyesinden iş birliği

İlçede yapılan kan ve kök hücre bağışı kampanyası standını ziyaret eden Türk Kızılay Şube Başkanı Ramazan Saygılı, TÜRKKÖK Projesi'nden bahsetti.

Saygılı, projeyle Sağlık Bakanlığı tarafından Türk Kızılay'a kan toplama görevi verildiğini, bu kapsamda lösemili çocuklara ulaşmak için ülke genelinde faaliyette bulunduklarını anlatarak, "Derin Su'larımız, alilerimiz, Yaman'larımız, Ayşe'lerimiz şifa bulsun, tüm çocuklarımız solmasın diye TÜRKÖK Projesi'ni yürütüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bilmediği ve tanımadığı insanlara iyiliği, şifayı bulaştırmaları konusunda düzenli kan ve kök hücre bağışına bekliyorum." dedi.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz da kök hücre bağışının önemini tüm ilçeye duyurmak istediklerini belirterek, "Türkiye maalesef kök hücre bağışı noktasında çok geride. Biz başta Derin Su kızımız olmak üzere bu hastalıktan muzdarip olan herkese şifa olması için kampanya başlattık." diye konuştu.

Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 11:29

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lösemi hastası minik Derin Su'ya uygun ilik için 'seferberlik' başlatıldı - Son Dakika
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