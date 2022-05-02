AFYONKARAHİSAR - Lösemi hastası minik Elif, tanımadığı bağışçıdan gelen kök hücreyle hayata tutundu - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Lösemi hastası minik Elif, tanımadığı bağışçıdan gelen kök hücreyle hayata tutundu

02.05.2022 11:00

Afyonkarahisar'da lösemi hastası 1,5 yaşındaki Asel Elif Filiz, kök hücre nakli için ailesinden uygun bağışçı bulunamayınca, hiç tanımadığı birinin Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'ne (TÜRKÖK) yaptığı bağış sayesinde yaşama tutundu.

Afyonkarahisar'da lösemi hastası 1,5 yaşındaki Asel Elif Filiz, kök hücre nakli için ailesinden uygun bağışçı bulunamayınca, hiç tanımadığı birinin Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'ne (TÜRKÖK) yaptığı bağış sayesinde yaşama tutundu.

İnşaatlarda çalışarak geçimini sağlayan Muhterem (33) ile Berivan Filiz çiftinin 3 çocuğundan biri olan Asel Elif, 4 aylıkken karın ağrısı şikayetiyle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine götürüldü.

Tetkikler sonucu lösemi tanısı konulan ve kemoterapi tedavisine başlanan çocuğun hastalığının ilerlemesi üzerine kök hücre nakli yapılması gerektiği bildirildi.

Uygun bağışçı bulunamayan Asel Elif'e, TÜRKÖK'e yapılan bağışlardan birinin uyum göstermesi ile nakil yapıldı.

Umutlarını hiç yitirmediler

Kızıyla yakından ilgilenen baba Muhterem Filiz, AA muhabirine, kızına teşhis konulduktan hemen sonra tedaviye başlandığını söyledi.

Bu süreçte doktorlardan büyük destek gördüklerini ifade eden Filiz, "Aylardır çok zor günler geçirdik ama umudumuzu hiçbir zaman yitirmedik. Süreç çok zorluydu. Sadece şunu söyleyeyim; bir çeken bir de yaşayan bilir. Bir ara Ankara'da hastanede 3 ay kaldık. Zor günler geçirdik. Kızımın bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorum." dedi.

Filiz, bağışçılara da çok teşekkür ettiğini belirterek, bu konuda duyarlılığın artması gerektiğini dile getirdi.

"Süreç şu an planladığımız gibi devam ediyor"

AFSÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Eker de çocuğa "primer immün" yetmezliği teşhisi ile nakil yapılması gerektiğini kaydetti.

Çocuğun rahatsızlığının çok ağır bir tür olduğu için hızlı ilerlediğini belirten Eker, "Aynı zamanda rahatsızlık çok nadir de bir türdü. Birçok kişiyle tedavi sürecinde fikir alışverişinde bulunduk. En uygun tedavi hazırlama rejimini oluşturmaya çalıştık. Gerekli hazırlıklar yapıldı ve nakil başarıyla gerçekleştirildi. Elif'e akraba dışı vericiden nakil yaptık. Genel durumu iyi. Süreç şu an planladığımız, beklediğimiz gibi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AFYONKARAHİSAR - Lösemi hastası minik Elif, tanımadığı bağışçıdan gelen kök hücreyle hayata tutundu
AFYONKARAHİSAR - Lösemi hastası minik Elif, tanımadığı bağışçıdan gelen kök hücreyle hayata tutundu
AFYONKARAHİSAR - Lösemi hastası minik Elif, tanımadığı bağışçıdan gelen kök hücreyle hayata tutundu
AFYONKARAHİSAR - Lösemi hastası minik Elif, tanımadığı bağışçıdan gelen kök hücreyle hayata tutundu
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Kaynak: AA

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