Son Dakika Haberleri: Lösemi Hastası Minik Öykü İçin Almanya'da Kampanya

Lösemi Hastası Minik Öykü İçin Almanya'da Kampanya

1 saat önce

İZMİR'de lösemi teşhisi konulan ve Antalya'da tedavi gören minik Öykü'nün yaşama tutunması için, 13 Ocak'ta Duisburg Grevenbroich Alevi Derneği, 18 Ocak'ta Duisburg Mehmet Akif Camisi ve 25 Ocak'ta Duisburg Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nde gönüllüler...

Lösemi Hastası Minik Öykü İçin Almanya'da Kampanya, System.String[]
İZMİR'de lösemi teşhisi konulan ve Antalya'da tedavi gören minik Öykü'nün yaşama tutunması için, 13 Ocak'ta Duisburg Grevenbroich Alevi Derneği, 18 Ocak'ta Duisburg Mehmet Akif Camisi ve 25 Ocak'ta Duisburg Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nde gönüllüler tarafından kampanyalar düzenlenecek.

Bebek ve çocuklarda nadir görülen juvenil myelomonositik lösemi (JMML) teşhisi konulan ve iyileşmesi için acil olarak uygun kök hücre nakli gereken Öykü adına daha önce de Almanya ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde doku tipleme kampanyaları düzenlenmişti.

Akrabaları ve çeşitli doku bankalarına kayıtlı dünyada 32 milyon kişi arasından Öykü'ye dokusu uyan bağışçı henüz bulunamadı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:00 

Antalya, Güncel
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