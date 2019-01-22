Lösemi Hastası Minik Öykü İçin Kampanya
1 saat önce
Lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için uygun kemik iliği bağışçısı bulunabilmesi amacıyla kampanya başlatıldı.
Lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için uygun kemik iliği bağışçısı bulunabilmesi amacıyla kampanya başlatıldı.
44. Bölge Batman Eczacı Odası ve Kızılay iş birliğiyle başlatılan kampanya kapsamında kurulan platformda vatandaşlar kan bağışında bulundu.
Kan bağışı yapan Batman 44. Bölge Eczacı Odası Adnan Bayhan, Öykü Arin'e destek olmak için kampanya düzenlediklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Türkiye'de Öykü Arin gibi sesini duyuramayan yüz binlerce lösemi hastası var. Bugün onlar, yarın çocuklarımız, yakınlarımız ve komşularımız herkes olabilir. Yarın en yakınımızın başına böyle bir şey gelmesin diye elimizi taşın altına koyalım. Bu canların ölmesine izin vermeyelim."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:29 Kaynak: AA
İzmir'de 17 Bin 400 Adet Cinsel Performans İlacı Ele Geçirildi
Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı
Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! Ücretler Artırıldı
Ücreti Ödenmeyen İşçi, Otele Kepçeyle Daldı