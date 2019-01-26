Lösemi Hastası Minik Öykü İçin Kampanya

Düzce
'de, 3,5 yaşındaki Öykü Arin'e uygun kemik iliği bağışçısı bulunabilmesi için bir tiyatro topluluğunun öncülüğünde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kentte önemli sosyal sorumluk projelerine imza atan Paldır Küldür Tiyatro Grubu üyelerince başlatılan kampanya çerçevesinde, Türk Kızılay
kan aracı Anıtpark girişinde bağışları kabul etti.
Ellerindeki broşürlerle vatandaşları kan ve kemik iliği bağışına davet eden grup üyeleri, minik Öykü Arin Yazıcı ve ona benzer hastalığı taşıyanlar için verilecek her ünite kanın bir umut olduğunu anlatarak halkı bilinçlendirdi.
Grup oyuncularından Ayşe Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa sürede büyük oranda bağışçı sayısına ulaştıklarını aktararak, "Öykü ve onun gibi bu hastalıkla mücadele eden çocuklarımız için bir araya geldik. Eğer acıyı hissedebiliyor isek canlıyız. Başkasının acısını hissedebilirsek insanız. İnsan olmak için mücadele veriyoruz." diye konuştu.
Desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Bektaş, "Bugün halka broşür dağıtarak bu hastalığın küçük bir bağış ile düzelebileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Umarız faydamız olacaktır." dedi.