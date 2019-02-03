Son Dakika Haberleri: Lösemi Hastası Minik Öykü İçin Kampanya

Lösemi Hastası Minik Öykü İçin Kampanya

25 dakika önce

Amasya'da vatandaşlar, lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için uygun kemik iliği bağışçısı bulunabilmesi amacıyla başlatılan kampanyaya destek verdi.

Lösemi Hastası Minik Öykü İçin Kampanya, System.String[]
Amasya'da vatandaşlar, lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için uygun kemik iliği bağışçısı bulunabilmesi amacıyla başlatılan kampanyaya destek verdi.

Sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen vatandaşlar, Yavuz Selim Meydanı'nda konuşlanan Türk Kızılayı kan bağışı tırı önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Doktoru Oktay Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amasya'da hem kan hem de kök hücre bağışlarını kabul ettiklerini söyledi.

Bunu Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışma yürüttüklerini belirten Yanık, "18-50 yaş arası, herhangi bir kronik hastalığı olmayan insanlarımız kök hücre bağışına başvurabiliyorlar. Kök hücre bağışı, lenfomada, birçok kan hastalığında, birçok organ kanserinde kullanılıyor yani çok fazla kullanım alanı var." dedi.

Yanık, Öykü Arin Yazıcı için ülke genelinde çok büyük bir duyarlılık oluştuğunu da ifade ederek, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Bağışta bulunanlardan Bülent Erciyas ise Öykü Arin'e destek olmak için kan ve kök hücre bağışında bulunduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Son günlerde Öykü Arin şahsında bir duyarlılık oluşmaya başladı toplumda. Biz de oradan hareketle insanları kök hücre bağışında bulunmaları konusunda destek olmaya davet ettik. Arkadaşlarımıza haber saldık, sağ olsunlar geldiler. Umarım sonuçlar iyi olur. Umarım Öykü ve başka Öyküler bu kampanyadan olumlu bir sonuçla hayatlarına tekrar kavuşurlar, güzel günler yaşamaya devam ederler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:50 Kaynak: AA

Amasya, Güncel
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