Son Dakika Haberleri: Lösemi Hastası Minik Öykü İçin Kampanya

Lösemi Hastası Minik Öykü İçin Kampanya

43 dakika önce

Antalya'da tedavisine devam edilen lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve nakil bekleyen diğer çocuklar için Hatay'da kök hücre ve kan bağışı yapıldı.

Lösemi Hastası Minik Öykü İçin Kampanya, System.String[]
Antalya'da tedavisine devam edilen lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve nakil bekleyen diğer çocuklar için Hatay'da kök hücre ve kan bağışı yapıldı.

Türk Kızılayı tarafından Antakya Orontes ve Kışlasaray Lions Kulübü iş birliğiyle özel bir hastanede "Kan ve Kök Hücre Bağışı" kampanyası düzenledi.

Kampanyada, 45 ünite kan ile 75 kök hücre bağışı toplandı.

Antakya Orontes Lions Kulüp Başkanı Fatma Genç, yaptığı açıklamada, kampanyayı, kök hücre bağışının önemine dikkati çekmek için düzenlediklerini söyledi.

Bu tür kampanyalara devam edeceklerini belirten Genç, "Herkesin bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz. Amacımız Antalya'da tedavisi süren lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve nakil bekleyen diğer çocuklar için umut olmak. " dedi.

Genç, kampanyalarına destek veren üyelerine ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:23 Kaynak: AA

Antalya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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