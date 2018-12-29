Son Dakika Haberleri: Lösemi Hastası Minik Öykü İçin Tokat'ta Anlamlı Kampanya

Lösemi Hastası Minik Öykü İçin Tokat'ta Anlamlı Kampanya

1 saat önce

İzmir'de ilik nakli olmayı bekleyen 3,5 aşındaki Öykü için ülke genelinde düzenlenen kök hücre ve kan bağışı kampanyasına Tokatlılardan destek geldi.

Lösemi Hastası Minik Öykü İçin Tokat'ta Anlamlı Kampanya, System.String[]
İzmir'de ilik nakli olmayı bekleyen 3,5 aşındaki Öykü için ülke genelinde düzenlenen kök hücre ve kan bağışı kampanyasına Tokatlılardan destek geldi.

Tokat'ta 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve onun gibi lösemi hastası olan çocuklar için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Nadir bir lösemi türü olan Juvenil Miyelomonositik teşhisi konulan ve ilik nakli olması gereken Minik Öykü için tüm ülkeden birçok vatandaş, düzenlenen kampanyalara katılarak kan bağışında bulundu. Düzenlenen kampanyaya Tokat'tan da destek veren vatandaşlar, minik Öykü için kent merkezinde Türk Kızılayı'nın kurduğu stantta akın etti. Öykü ve lösemi hastası çocuklar için düzenlenen kök hücre ve kan bağışı kampanyasına siyasilerden, sivil toplum örgütlerinden ve spor camiasından destek geldi.

Kampanya kapsamında uygun donörün yapılacak testler sonucunda belirlenebileceği Öykü ya da bir başka hasta için uygun olan taşıyıcı vatandaşlarla bu testler sonucunda irtibata geçileceği bildirildi. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:31 Kaynak: İHA

Tokat, Güncel
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