Lösemi Hastası Mustafa'ya İçin Kermes Düzenlendi

Bodrum ilçesinde, lösemi hastası Mustafa Caner'e destek için, okulunda veliler ve öğrencilerinde katılımıyla kermes düzenlendi.

Bodrum ilçesinde, lösemi hastası Mustafa Caner'e destek için, okulunda veliler ve öğrencilerinde katılımıyla kermes düzenlendi.



Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulunda eğitim gören 9 yaşındaki Mustafa Caner'in lenf bezlerinde ve kulak arkalarında belirgin şişlikler oluşması üzerine, ailesi hastaneye başvurdu.



Bodrum ve Muğla'da yapılan muayenenin ardından, Mustafa'nın ileri tetkik ve tedavisi için farklı bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi. İzmir'deki bir hastaneye sevk edilen Mustafa'nın yapılan tetkiklerinde, lösemiye yakalandığı anlaşıldı. 20 Şubat'tan bu yana tedavi gören Mustafa'ya ve ailesine destek için, okulunda kermes düzenlendi.



Okul yönetimi veliler ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çeşitli yiyecekler ve el işi ürünler Mustafa'ya destek amacıyla satışa sunuldu.



Okul Müdürü Harun Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'de tedavi gören 4. sınıf öğrencisi Mustafa Caner için bir araya geldiklerini söyledi.



Haberi aldıktan sonra çok üzüldüklerini ifade eden Güner, "Arkadaşlarını moral amacıyla yanına götürdük ve hastanede ziyaret ettik. Moral vermek istedik. Bu süreçte moralde çok önemliydi." dedi.



"Bodrum halkı çok duyarlı"



Mustafa için 'neler yapabiliriz' diye düşündüklerini ve çalışmalar içerisine girdiklerini belirten Güner, şöyle konuştu:



"Kızılay ile iletişime geçtik ve okulumuzda seminer düzenledik. Velilerimizi bilgilendirdik. Aileye maddi anlamda destek olmak için okul olarak böyle bir kermes düzenledik. Bodrum halkı çok duyarlı, inanılmaz bir destek verdiler. Okul aile birliği inanılmaz bir destek gösterdi. Çok güzel geri dönüşler oldu, çok duygulandık. Bunda da başarılı olduğumuzu görüyoruz. Katkımız olduysa ne mutlu bize."



Mustafa Caner'in sınıf öğretmeni Hilal Sezgin ise Mustafa'nın çok sosyal ve başarılı bir öğrenci olduğunu belirtti.



Mustafa'nın, okulun halk oyunları ekibinde de yer aldığına değinen Sezgin, "Minik şefler yarışması olmuştu, ona da katılmıştı. Çok aktif ve sosyal bir çocuktu. Onun tekrar aramıza döneceğini biliyoruz. Bu konuda elimizden ne geliyorsa yapacağız." diye konuştu.



Okul Aile Birliği Başkanı Tuna Duygu Keskin de velilerin Mustafa'ya canla başla destek olmak için mücadele verdiğini aktardı.



Etkinliğe katkının çok iyi olduğunu anlatan Keskin, "Mustafa şuan tedavi sürecinde. Ailesi zor anlar yaşıyorlar. Birde parayı düşünmesinler, maddi anlamda sıkıntıları olmasın diye böyle bir kermes düzenleyelim istedik. Ben çok umutluyum. Çok güzel bir süreç olacak. Daha sonra da kan bağışı süreci başlayacak. Bütün okulu organize edeceğiz. Kan bağışı için tüm Bodrum'u çağıracağız." ifadesini kullandı.



Öte yandan etkinliğe destek olan veliler ve öğrenciler de Mustafa'nın yeniden iyileşip okuluna dönmesini istediklerini ifade etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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