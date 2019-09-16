Son Dakika Haberleri: Lösemi hastası nur, yaşam savaşını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Lösemi hastası nur, yaşam savaşını kaybetti

2 saat önce

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, lösemi nedeniyle tedavi gören Nur Aköz (35), yaşamını yitirdi.

Lösemi hastası nur, yaşam savaşını kaybetti, System.String[]

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, lösemi nedeniyle tedavi gören Nur Aköz (35), yaşamını yitirdi.

Kuaförlük yapan 1 çocuk annesi Nur Aköz, 2 yıl önce lösemi teşhisi konulmasının ardından tedavi görmeye başladı. Hastalığı nedeniyle mesleğine ara veren Nur Aköz'e kardeşinden ilik nakli yapıldı. Hastalığı yeniden beliren Nur Aköz, tedavi görmeye devam etti. Nur Aköz dün tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti. Nur Aköz, bugün Derince Çınarlı Mahallesi'nde bulunan Yenice Merkez Camii'nde kılan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Derince, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nde 9 down sendromlu çocuk birincilik için yarıştı
İki çocuk, yerde yatan köpeğe taş atan adama engel olmak isterken taşların hedefi oldu Yılanların eve yuva yaptığını iddia eden kadın, 3 çocuğuyla damda uyuyor Köpeğe ve çocuklara taş atan adam tartışmanın nedenini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 17:05:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lösemi hastası nur, yaşam savaşını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]