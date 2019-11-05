Son Dakika Haberleri: Lösemi hastası öğrenciye arkadaşlarının yaptığı sürpriz herkesi ağlattı
Son Dakika Genel Lösemi hastası öğrenciye arkadaşlarının yaptığı sürpriz herkesi ağlattı

Lösemi hastası öğrenciye arkadaşlarının yaptığı sürpriz herkesi ağlattı

6 saat önce

Lösemi hastası öğrenciye arkadaşlarının yaptığı sürpriz herkesi ağlattı Maske takıp evinin önünde 'seni çok seviyoruz' yazılı pankart açtılar Balkonda arkadaşlarını gören küçük kız gözyaşlarına boğulduİSTANBUL - Pendik'te ilkokul öğrencisi olan lösemi hastası Zeynep Kübra Kaya'ya...

Lösemi hastası öğrenciye arkadaşlarının yaptığı sürpriz herkesi ağlattı

Maske takıp evinin önünde 'seni çok seviyoruz' yazılı pankart açtılar

Balkonda arkadaşlarını gören küçük kız gözyaşlarına boğuldu

İSTANBUL - Pendik'te ilkokul öğrencisi olan lösemi hastası Zeynep Kübra Kaya'ya okul arkadaşlarının yaptığı sürpriz herkesi gözyaşlarına boğdu. Küçük Zeynep'i mutlu etmek isteyen arkadaşları, evin önünde 'Zeynep seni çok seviyoruz' yazılı pankart açarak küçük kız için tezahürat yaptılar. Küçük Zeynep bu sürpriz karşısında tarifsiz bir mutluluk yaşarken, o anlar Hababam Sınıfı filmindeki Mahmut Hoca'ya sürpriz yapılan sahneyi akıllara getirdi.

Pendik'te bir ilkokulda 2. sınıf öğrencisi olan lösemi hastası Zeynep Kübra Kaya'ya destek olmak için okul arkadaşları bir sürpriz hazırladı. Çocuklar, küçük Zeynep'in evinin önüne 'Zeynep seni çok seviyoruz' yazılı pankart ile gelerek adıyla tezahürat yaptılar. Dışarıdaki sesleri duyan küçük kız, balkona çıktığında okul arkadaşlarını gördü ve duygusal anlar yaşadı. Evinden dışarıya çıkan küçük Zeynep, arkadaşlarıyla ve öğretmeniyle sımsıkı sarıldı. Çocukların lösemi hastası kıza yaptığı sürpriz hem Zeynep'in hem de gören herkesi adeta ağlattı. İlkokul çocuklarının lösemi hastası kıza yaptıkları sürpriz, Hababam Sınıfı filminde öğrencilerin Mahmut Hoca'ya hastanede yaptıkları sürpriz ziyareti akıllara getirdi.

Arkadaşlarının sürprizi karşısında mutluluk yaşayan Zeynep, "Herkes bağırdığı için sesler birbirine karıştı, kimin olduğunu anlayamadım. İlk okul aklıma geldi ama, balkona çıktığım anda onları gördüğümde değişik bir duygu yaşadım. Çok güzel bir duygu" dedi.

Lösemi hastası öğrenciye arkadaşlarının yaptığı sürpriz herkesi ağlattı

Zeynep Kübra, Pendik, Genel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:48 Kaynak: İHA
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