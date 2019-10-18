Son Dakika Haberleri: Lösemi Hastası Osman Efe yardım bekliyor
Son Dakika Güncel Lösemi Hastası Osman Efe yardım bekliyor

Lösemi Hastası Osman Efe yardım bekliyor

25 dakika önce

Korkuteli ilçesi Aşağıpazar mahallesinde yaşayan Osman Efe Yılmaz (10) Mayıs ayında yakalandığı Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastalığından kurtulmak için yardım bekliyor.

Lösemi Hastası Osman Efe yardım bekliyor, System.String[]

Korkuteli ilçesi Aşağıpazar mahallesinde yaşayan Osman Efe Yılmaz (10) Mayıs ayında yakalandığı Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastalığından kurtulmak için yardım bekliyor. Küçük Efe, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde kemoterapi tedavisi görüyor.


Anne Sebahat Kaygısız, çocuğunun tedavi masraflarını karşılamak için Korkuteli Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesinden ve hayırseverlerden yardım beklediklerini söyledi. kaygısız, " Tedavi sürecinde pek çok zorlukları barındıran, gerek hasta için gerekse hasta yakını için manevi ve maddi olarak da ağır seyreden bir hastalık. Tedavi masraflarının, bir hayli yüksek olduğu bu hastalıkta sorun sadece hasta ile kalmayıp, tüm aile bireylerini de yakından ilgilendirmektedir. Maalesef bizler Mayıs ayında öğrendik. Antalya'ya gelip gidecek paramız dahi yok. Hastane tarafından karşılanan tedavi giderleri dışında kalan masrafları ödeyemiyorum. Benim herhangi bir maddi varlığım da yok." dedi.


Korkuteli Engelli Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanı Gülşen Güler ise, "Dernek olarak burada engelli ailelere ve ihtiyacı olanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. 10 yaşındaki lösemi hastası Osman Efe Yılmaz için yardım kampanyası başlattık. Hayırseverlerimizin yardımlarını bekliyoruz" dedi. - ANTALYA

Efe Yılmaz, Korkuteli, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:10 Kaynak: İHA
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