Lösemi Hastası Öykü Arin'e Televizyon Dizisinden Destek Geldi
15 dakika önce
İZMİR'de Lösemi teşhisi konulan 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya döner bulunabilmesi için özel bir kanalda yayınlanan televizyon dizisinden destek geldi.
İZMİR'de Lösemi teşhisi konulan 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya döner bulunabilmesi için özel bir kanalda yayınlanan televizyon dizisinden destek geldi.
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi'nde 2018 yılının Kasım ayında Lösemi (Juvenil Miyelomonositik Lösemi – JMML) teşhisi konulan ve kan kanseri ile mücadele eden 3 buçuk yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya televizyon dizisinden destek geldi. Başta farkındalık oluşturmak adına dizinin birçok bölümünde Down sendromlu çocuklar için duvar yazıları gösteren dizinin son bölümünde kan kanseri ile mücadele eden Öykü Arin'e yer verildi. Dizinin bugün yayınlanan bölümün bir sahnesinde gösterilen 'Kan bağışı yap Öykü Arin'e destek ol' duvar yazısı ile milyonlarca izleyiciden talepte bulundu. Dizi tarafından yapılan bu çağrı küçük Öykü Arin için umut olacak. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:15 Kaynak: DHA
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