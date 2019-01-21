Son Dakika Haberleri: Lösemi Hastası Öykü Arin'e Televizyon Dizisinden Destek Geldi (2)- Yeniden

Lösemi Hastası Öykü Arin'e Televizyon Dizisinden Destek Geldi (2)- Yeniden

5 dakika önce

Sayın Yazıişleri müdürlerine: 'Lösemi hastası Öykü Arin'e televizyon dizisinden destek geldi' başlıklı haberde 'donör' kelimesi sehven 'döner' yazılmıştır.

Lösemi Hastası Öykü Arin'e Televizyon Dizisinden Destek Geldi (2)- Yeniden, System.String[]
Sayın Yazıişleri müdürlerine:

'Lösemi hastası Öykü Arin'e televizyon dizisinden destek geldi' başlıklı haberde 'donör' kelimesi sehven 'döner' yazılmıştır. Düzelterek yeniden geçiyoruz.

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YENİDEN

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, - İZMİR'de Lösemi teşhisi konulan 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya donör bulunabilmesi için özel bir kanalda yayınlanan televizyon dizisinden destek geldi. 

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde 2018 yılının Kasım ayında Lösemi (Juvenil Miyelomonositik Lösemi – JMML) teşhisi konulan ve kan kanseri ile mücadele eden 3 buçuk yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya televizyon dizisinden destek geldi. Başta farkındalık oluşturmak adına dizinin birçok bölümünde Down sendromlu çocuklar için duvar yazıları gösteren dizinin son bölümünde kan kanseri ile mücadele eden Öykü Arin'e yer verildi. Dizinin bugün yayınlanan bölümün bir sahnesinde gösterilen 'Kan bağışı yap Öykü Arin'e destek ol' duvar yazısı ile milyonlarca izleyiciden talepte bulundu. Dizi tarafından yapılan bu çağrı küçük Öykü Arin için umut olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:22 Kaynak: DHA

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