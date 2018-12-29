Son Dakika Haberleri: Lösemi Hastası Öykü İçin Tokatlılar Seferber Oldu

Lösemi Hastası Öykü İçin Tokatlılar Seferber Oldu

1 saat önce

TOKAT'ta ilik nakli olmayı bekleyen İzmirli 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ile tüm lösemi hastaları için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Lösemi Hastası Öykü İçin Tokatlılar Seferber Oldu, System.String[]
TOKAT'ta ilik nakli olmayı bekleyen İzmirli 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ile tüm lösemi hastaları için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İzmir'de nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi hastalığı tanısı konulan ve ilik nakli olması gereken Öykü Arin için çok sayıda vatandaş, donör olabilmek amacıyla kan bağışında bulunuyor. Tokat'ta da vatandaşlar, minik Öykü için harekete geçti. Cumhuriyet Meydanı'nda  Türk Kızılayı'nın kurduğu stantta, Öykü Arin ve tüm lösemi hastaları için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya siyasi partiler, STK'lar, Tokatspor taraftarları ve vatandaşlar destek verdi.

Kampanyaya katılanlar arasında CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz da yer aldı. Milletvekili Durmaz, "Bugün Tokat'ta sosyal sorumluluk anlamında önemli bir gün. Bir lösemi hastasına hayat verebilmek adına, insan oğlunun yaşadığı dünyada, insanların yaşamlarına katkı sunmanın bir başka yolu. Bugün Türk Kızılayımız aracılığı ile kan verip ayrıca da kök hücre noktasında da donör olup katkı sunmak için buradayız" dedi.

- Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:10 Kaynak: DHA

Tokat, Güncel
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