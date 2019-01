Lösemi Hastası Öykü TBMM'nin de Gündeminde

Kan kanseriyle mücadele eden ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'nın durumu, TBMM'nin gündemine taşındı.TBMM Başkanvekili Mithat Sancar , TBMM Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Teklif'in görüşmeleri sırasında, Öykü'nün durumuna dikkati çekti, Öykü'nün annesinin kendisine ilettiği mesajı paylaştı.Sancar, Öykü'ye Kasım 2018'de lösemi teşhisi konulduğunu, Öykü'nün hastalığının, löseminin nadir görülen saldırgan bir türü olduğunu söyledi. Öykü'ye en geç 2 ay içinde kök hücre nakli yapılması gerektiğini dile getiren Sancar, aksi halde hastalığın önce kanda, sonra organlarda ciddi yıkımlara neden olacağını, hayati risk ortaya çıktığını anlattı.Sancar, "Öykü'nün ve diğer ilik bekleyen lösemi hastalarının daha uzun yıllar sağlıklı bir yaşam sürebilme şansları kemik iliği nakli için gönüllü olan donör sayısının artmasına bağlıdır. Ülkemizde, bu tür hastalar için kök hücre adayı sayısı 300 bin civarında. Bu rakam ülke nüfusuna oranla dünya standartlarının çok altında. Uluslararası veri tabanına da bağlıyız fakat ne yazık ki henüz başta Öykü Arin olmak üzere çocuklarımızın ve pek çok hastanın genetik ikizi bulunamamıştır." diye konuştu.Bağışçı olmanın çok basit olduğuna işaret eden Sancar, 18-50 yaş arasındaki herkesin 3 tüp kan vererek bağışçı olabildiğini belirtti.Bağışçı olunduğunda sadece Öykü için değil, kök hücre bekleyen bütün hastalar için aday olunacağını vurgulayan Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü:"Öykü için zaman çok daraldı. Hızla çözüm üretebilmek için her ilimizde, ilçemizde kan bağışı etkinlikleri düzenlememiz şart. İnsanların tek tek sağlık merkezlerine gitmesi önemli ama daha da önemlisi; bütün kamu kuruluşlarının, bütün sivil toplum örgütlerinin ve bireylerin, toplu bağış etkinlikleri düzenlemeleri. Bu durum kısa sürede yüksek sayıda bağışçı bulunmasını kolaylaştıracaktır ve belki de çok kısa bir zaman içerisinde Öykü Arin evladımızın hastalığı için bir çare bulunmuş olacaktır. Bu konuda bütün milletvekillerini ve kamuoyunu duyarlı davranmaya çağırıyorum."AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da Öykü özelinde ilik, organ ve doku nakillerinin tekrar gündeme geldiğini, bunun en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu söyledi.İlik, organ ve doku nakli bekleyen listesine her yıl 4 bin kişinin eklendiğini belirten Özkan, 2 bin kişinin ise uygun doku ve organ bulunamadığı için her yıl hayatını kaybettiğini anlattı.Özkan, organ, ilik ve doku bağışındaki yetersizliğin, dünyada ve Türkiye 'de en önemli sorunlardan biri olduğuna işaret ederek, son verilere göre 25 bin 996 vatandaşın nakil beklediğini kaydetti. Özkan, "Hayatın ve bedenimizin emanetçisi olduğumuz bilincinden hareketle, bunları israf etmek yerine, vatandaşlarımızın organlarını bağış noktasında daha fazla gayretli olmalarını temenni ediyorum." dedi.