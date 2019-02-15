Son Dakika Haberleri: Lösemi Hastası Robar'a Doğum Günü Kutlaması

Lösemi Hastası Robar'a Doğum Günü Kutlaması

39 dakika önce

Siirt'te bir grup kadın, hastanede tedavi gören lösemi hastası Robar Tuncer'e sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Lösemi Hastası Robar'a Doğum Günü Kutlaması, System.String[]
Siirt'te bir grup kadın, hastanede tedavi gören lösemi hastası Robar Tuncer'e sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.


Siirt Aile Destek Merkezi Koordinatörü Nurten Temiz öncülüğündeki kadınlar, lösemi hastası 12 yaşındaki Tuncer'i rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesi çocuk servisinde ziyaret etti.

Tuncer'e doğum günü pastası kestirerek moral veren kadınlar, aileye de talep ettikleri tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.


Tuncer'i ve diğer lösemileri hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını belirten Temiz, çocuğun bir an önce sağlığına kavuşması için dua ettiklerini söyledi.


Ailenin talep ettiği tekerlekli sandalyeyi temin ettiklerini belirten Temiz, şöyle konuştu:

"Robar kardeşimiz küçük yaşıyla onca zorlukla başa çıkmaya çalışıyor. Bizden talep ettiği tekerlekli sandalyeyi ona hediye ettik. Aynı zamanda sürpriz yaparak doğum gününü kutlayarak hem kendisine hem de ailesine moral verdik. Robar kardeşimiz ve diğer lösemi hastalarına Allah'tan şifalar diliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:50 Kaynak: AA

Siirt, Güncel
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