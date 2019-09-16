Lösemi hastası Sedat'a şans ikinci kez güldü

İzmir'de lösemi hastalığı tedavisi gören 11 yaşındaki Sedat Tok için ikinci kez Almanya'dan tam uyumlu kemik iliği bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Tok, ailesi tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Daha sonra İzmir'e Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesine sevk edilen Tok'a, tetkikler sonucu lösemi teşhisi kondu.

Doktorlar Tok'un yeniden sağlığına kavuşması için kemik iliği tedavisi olmasına karar verdi. Tok ailesini mutlu eden haber ise mayıs ayında Almanya'dan geldi ancak yapılan ileri tetkiklerde iliğini verecek olan kişide bulaşıcı hastalık saptanması üzerine nakil işleminden vazgeçti.

Tok ailesini ikinci kez umutlandıran haber ise geçen hafta yine Almanya'dan ulaştı. Çocukları için yeniden tam uyumlu kemik iliği bulunduğunu öğrenen aile, naklin gerçekleşmesi için yeniden hastaneye başvurdu.

Baba Göksel Tok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneye bu sefer farklı bir duygu ile geldiklerini, oğlunun 23 Eylül'de yapılacak naklin ardından sağlığına kavuşacağına inandığını söyledi.

Oğluna uygun kemik iliğinin bulunduğu haberini öğrendiğinde çok sevindiğini dile getiren baba Tok, "Aklıma o an oğlumun doğup da ilk kucağıma verdikleri zaman geldi. Haberi alınca yine öyle bir mutluluk yaşadım. Sedat ile zaman geçirmeyi, kırlarda koşturup top oynamayı çok özledim. İnşallah iyileşmesinin ardından en kısa sürede bu hayalini gerçekleştirmek istiyorum." diye konuştu.