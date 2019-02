Lösemi Hastası Sonat Emre İçin Kritik Süreç - Antalya

Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastalığı nedeniyle Antalya'da tedavi gören 14 yaşındaki Sonat Emre Özcan'ın yaşama tutunabilmek için kritik sürece girdiği bildirildi.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastalığı nedeniyle Antalya'da tedavi gören 14 yaşındaki Sonat Emre Özcan'ın yaşama tutunabilmek için kritik sürece girdiği bildirildi.



Baş dönmesi ve halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yüksek riskli ALL teşhisi konulan Sonat Emre, 4 yıldır hastane koridorlarında uygun ilik bekliyor.



Sonat Emre Özcan'ın annesi Sinem Güney Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu için yüzde 100 uyumlu ilik bulunması gerektiğini söyledi. Ailede ve akrabaları arasında uygun donör bulunmadığını aktaran Kuru, Türkiye'nin her yerinde kampanyalar yapıldığını ancak şu ana kadar olumlu bir yanıt alamadıklarını ifade etti.



Bulunamadığı takdirde oğlunun yarı uyumlu nakile gireceğini ve bu durumun da yarı yarıya hayat şansı anlamı taşıdığını dile getiren Kuru, "Bu istediğimiz bir durum değil ama mecbur kalırsak uygulanacak. Zamanımız çok daraldı, 2 hafta kadar bir zamanımız kaldı. İnsanlar hızlı hareket ederlerse çok daha iyi olacak." dedi.



Kan testlerinin uzun sürdüğüne işaret eden Kuru, sadece kendi oğlu için değil, ilik nakli bekleyen tüm çocuklar için insanlara Türk Kızılayına gitmeleri konusunda çağrıda bulundu.



Bir anne olarak en büyük acıyı yaşadığını anlatan Kuru, "Ne kadar çok kişi o kadar şans. Bu kadar insan verdi ama hala bir sonuç alamadık. Çünkü genetik ikizini arıyoruz, yani aynı çocuktan birini daha arıyor gibiyiz. Zor bir durum. Ne kadar çok kişi o kadar fazla ihtimal. O yüzden herkesten zaman kaybetmeden kan bağışında bulunmalarını istiyorum." diye konuştu.



4 yıldır sancılı bir süreç geçirdiklerini vurgulayan Kuru, oğlunun bir an önce sağlığına kavuşmasını istediğini sözlerine ekledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Metruk Bina Yıkımında, Fen İşleri Müdürlüğü Şefinin Üzerine Telefon Direği Düştü

Havalimanlarındaki Güvenlik Kontrol Noktalarında, Aranmalara Engel Olanlara 2 Bin 832 TL Ceza Kesilecek

İstanbul, Ankara ve Bursa'nın Ardından Balıkesir'de de Tanzim Satış Başladı

Yargıtay, Türkiye'nin İlk Yerli Otomobili "Devrim" ile İlgili Kararını Verdi