Lösemi hastası Yılmaz için bütün okul maske taktı

Samsun'un Canik ilçesinde bir okulun öğretmen ve öğrencileri, lösemi konsunda farkındalık oluşturmak ve 4 yaşındaki lösemi hastası Yılmaz İlteriş Canikli'nin lösemiyle mücadelesine destek vermek için "ağız maskesi" ile ders yaptı.

Dereler Ortaokulu ve İlkokulu'nda, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla İngilizce öğretmeni Yasemin Mırık'ın organizasyonunda düzenlenen etkinlikte, okul bahçesinde toplanan öğretmen ve öğrenciler maske taktı.

Mırık'ın lösemiyle ilgili bilgi vermesinin ardından sınıflara giren öğretmen ve öğrenciler, ağız maskesi ile ders işledi.

İngilizce öğretmeni Mırık, AA muhabirine, tüm öğrencilerin hastalıkla mücadele eden çocukların yanında olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Bir öğrencimizin lösemi hastası kardeşi var. Tedavi gördüğü için maske takmak zorunda. Onun kardeşinin yaşadıklarından etkilenerek böyle bir etkinlik yaptık. Çünkü lösemi aslında bulaşıcı bir hastalık değil, tedavi edilebilir. Öğrencilerimizin de gelecek yaşamında lösemi konusunda farkındalık oluşturduk."

Etkinliğe katılan 4 yaşındaki lösemili Yılmaz İlteriş Canikli'nin annesi Edanur Canikli ise "Biz oğlumla beraber lösemi ile savaşıyoruz. Önümüzdeki aylarda ilik nakli olacak ve lösemiyi tamamen yeneceğiz. Bu tür etkinlikler çocuğum ile diğer çocuklar arasındaki iletişimi arttırıyor." dedi.

Üçüncü sınıf öğrencisi Aysel Töre ise "Maske takarak lösemili çocukları anlamaya çalışıyoruz. Bu hastalığı yaşayanlar inşallah sağlıklarına kavuşur." diye konuştu.