Lösemi tanısı konulduktan 5 gün sonra koronavirüse yakalanan Eylem, yaşamını yitirdi - Son Dakika

ARTVİN'de göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede lösemi tanısı konulduktan 5 gün sonra koronavirüse yakalanan Eylem Yıldız (26), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Borçka ilçesi Aralık köyünde yaşayan Çoruh Üniversitesi Yönetici Asistanlığı mezunu Eylem Yıldız, 26 Ekim gecesi göğüs ağrısı çekince çağırılan ambulansla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir turizm tesisinde çalışan Yıldız, durumu ağırlaşınca Kars'taki Kafkas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Lösemi tanısı konulan Yıldız'ın 5 gün sonra da yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Eylem Yıldız, buradan da Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Hem kanser hem de koronavirüsle mücadele eden Yıldız, durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı. Entübe edilen Eylem Yıldız, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

ACI HABERİ BAŞKAN DUYURDU

Eylem Yıldız'ın ölümü, ailesi ve arkadaşlarını hüzne boğdu. Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan da acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Kendisi de emekli öğretmen olan Başkan Orhan paylaşımında, "Lösemi ve koronavirüsle mücadelesini ne yazık ki kaybeden öğrencim Eylem Yıldız'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Tüm sevenlerinin ailesinin ve hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun" ifadelerinde bulundu.