Lösemi tedavisi gördüğü hastanede dünyaevine girdi - Son Dakika

Lösemi hastası Yavuz Uygur, tedavi gördüğü hastanede nişanlısı Nilgün Savaş ile dünyaevine girdi.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl temmuz ayında lösemi teşhisiyle tedavi gören ve yapılan ilik nakil sonrası 27 Şubat'tan beri yatarak tedavisine devam edilen 41 yaşındaki Yavuz Uygur, haftaya yapılacak yeni ilik nakline hazırlanıyor.

Nişanlısı Nilgün Savaş ile eylülde evlenmeyi planlayan Uygur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlilik planlarını öne alarak. tedavi gördüğü hastanede dünyaevine girdi.

Nikahı kıyan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, çifte mutluluklar diledi.