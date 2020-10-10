Lösemi tedavisi gören Ada'nın Bakan Selçuk ile tanışma hayali gerçek oldu - Son Dakika

Lösemi tedavisi gören Ada'nın Bakan Selçuk ile tanışma hayali gerçek oldu

10.10.2020 14:21
Lösemi tedavisi gören Ada'nın Bakan Selçuk ile tanışma hayali gerçek oldu, System.String[]

Muğla'da lösemi tedavisi gören 11 yaşındaki Ada Su Zor'un, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile tanışma hayali gerçek oldu.

Muğla'da lösemi tedavisi gören 11 yaşındaki Ada Su Zor'un, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile tanışma hayali gerçek oldu.

Öğretmen Mahinur Göker Aktaş'ın, öğrencilerin ve velilerin desteğiyle kaleme aldığı "Ada Hayaline Uçuyor" adlı kitapta anlattığı Ada'nın sıcak hava balonuyla uçma ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile tanışma hayali, AA tarafından haberleştirilince yetkililer devreye girdi.

Bakan Selçuk da haberdar olduğu Ada ile görüşmek için aileyle iletişime geçti.

İnternet üzerinden görüntülü yapılan görüşmede Selçuk, Ada Su ile bir süre sohbet etti, ardından aynı okulda eğitim gören ve arkadaşı gibi lösemi tedavisi gören Efecan Kaptı da görüşmeye dahil oldu.

Selçuk, istek ve taleplerini sorduğu öğrencilere kitap göndereceğini söyledi.

Ada'nın, " Kapadokya'da sıcak hava balonuna sizinle binmek istiyorum" demesi üzerine Selçuk, "İnşallah niye olmasın. Belki Efecan da gelir bizimle balona binmek için. Hava koşullarının da müsade ettiği en kısa zamanda buluşup gökyüzüne açılacağız. Hep beraber inşallah benim misafirim olursunuz." diye konuştu.

"Hayali AA'nın haberiyle ses getirdi"

Ada'nın annesi Ayça Zor, öğretmen ve öğrencilerin yazdığı kızının hayalinin, AA'nın haberiyle ses getirdiğini söyledi.

Herkesten telefon geldiğini belirten Zor, "Yalnız olmadığımızı bilmek çok güzel. Ada'nın hayalleri gerçek oldu. İyileşip balona bineceği günü sabırsızlıkla bekliyor." dedi.

Öğretmen Mahinur Göker Aktaş ise yazdıkları hikayenin ardından Ada'nın hayallerinin gerçekleşiyor olmasının mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un özel olarak Ada'yı aramasının gurur verici olduğunu vurgulayan Aktaş, "Amacımız kitap geliriyle Ada'ya bir nebze olsun katkı sağlamaktı. Bir farkındalık yaratarak, küçücük bir katkıyla herkesin iyiliğin parçası olabileceğini göstermek istedik. İnşallah Ada da bir an önce iyileşecek." diye konuştu.

Sıcak hava balonuyla uçma hayali de gerçek oluyor

Haberlerden sonra Ada Su'dan haberdar olan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Fethiye ilçesi Bozyer Mahallesi'nde yaşayan Ada'nın ailesiyle telefonda görüşmüş, aileyi, peri bacaları üzerinde sıcak hava balonuyla uçmaları için kente davet edilmişti.

Öğretmen Aktaş'ın kaleme aldığı kitaptaki resimleri çizen Burcu Cunneen de Ada'nın hayalinden çok etkilendiklerini, projenin kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade etmişti.

Çocuklara iyiliği aşılamak istediklerini aktaran Cunneen, "Ada'mızın hayalinde Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ile tanışmak da vardı. Ben de balonun içinde Ada ile Ziya öğretmenimizi resmettim. Umarım gerçekten aynı balonda uçarlar ve hayalini yaşamış olur." ifadesini kullanmıştı.

Ziya Selçuk, Ada Su, Lösemi, Atama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lösemi tedavisi gören Ada'nın Bakan Selçuk ile tanışma hayali gerçek oldu - Son Dakika

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