Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor - Son Dakika

Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor

09.10.2020 12:05

Muğla'da lösemi tedavisi gören 11 yaşındaki Ada Su Zor'un, Kapadokya'da sıcak hava balonuyla uçma hayali gerçek oluyor.

Muğla'da lösemi tedavisi gören 11 yaşındaki Ada Su Zor'un, Kapadokya'da sıcak hava balonuyla uçma hayali gerçek oluyor.

Öğretmen Mahinur Göker Aktaş'ın, öğrencilerin ve velilerin desteğiyle kaleme aldığı "Ada Hayaline Uçuyor" adlı kitapta anlattığı Ada'nın, sıcak hava balonla uçma hayalini gerçeğe dönüştürme isteği AA tarafından haberleştirilince yetkililer devreye girdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Fethiye ilçesi Bozyer Mahallesi'nde yaşayan Ada'nın ailesiyle telefonda görüştü.

Aile, peri bacaları üzerinde sıcak hava balonuyla uçmaları için kente davet edildi.

"Ada'nın en büyük hayalini gerçekleştirmek istiyoruz"

Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ada'nın hayalini gerçekleştirmek için hazır olduklarını söyledi.

Ada'nın hem hayalini gerçekleştirmek hem de moralini yükseltmek için ailesine ulaştıklarını anlatan Arı, "Evladımız, tedavisinin devamı için 13 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gidecek. Doktorlarının değerlendirmesinin ardından inşallah Ada'nın en büyük hayalini gerçekleştirmiş olacağız. Ayrıca öğretmeni tarafından ortaya çıkarılan kitaptan da alarak kentimizdeki çocuklarımıza dağıtacağız." diye konuştu.

Çok sayıda yardım ve destek telefonu aldılar

Ada'nın Annesi Ayça Zor, kızının haberinin yayımlanmasının ardında çok sayıda yardım ve destek telefonu aldığını dile getirdi.

Kızını tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini aktaran Zor, "Ada Nevşehir'de uçacağı haberini alınca çok sevindi. Sabırsızlıkla bekliyor. Bu tedavide en iyi ilaç, moral. Bu da Ada'ya büyük moral oldu. Doktorumuza danışıp izin alıp hayalini gerçekleştirmek için yola çıkacağız. Başta Nevşehir Belediye Başkanı olmak üzere arayıp yardım etmek isteyen herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ada Su Zor ise hayalini gerçekleştireceği için çok mutlu olduğunu belirterek, destek verenlere teşekkür etti.

Lösemi tedavisi gören Ada'nın uçma hayali gerçek oluyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın uçma hayali gerçek oluyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın uçma hayali gerçek oluyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın uçma hayali gerçek oluyor

Kapadokya, Ada Su, Lösemi, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lösemi tedavisi gören Ada'nın 'uçma' hayali gerçek oluyor - Son Dakika

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