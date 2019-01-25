Lösemi Tedavisi Gören Aleyna, Yaşamını Yitirdi
44 dakika önce
TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde yaklaşık 2 yıldır lösemi tedavisi gören Aleyna Karpat (20), hastanede yaşamını yitirdi.
TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde yaklaşık 2 yıldır lösemi tedavisi gören Aleyna Karpat (20), hastanede yaşamını yitirdi.
Saray'da esnaf Süleyman Karpat'ın kızı Aleyna Karpat'a, yaklaşık 2 yıl önce Özel 2015 Saray Anadolu Lisesi son sınıfında eğitim görürken lösemi teşhisi konuldu. Lösemiye karşı mücadele veren Aleyna Karpat, tedavi gördüğü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi.
Aleyna Karpat'ın cenazesi, Ayaspaşa Camii'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Ayaspaşa Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
- Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:30 Kaynak: DHA
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