Son Dakika Haberleri: Lösemi Tedavisi Gören Bismilli Genç Yaşamını Yitirdi

Lösemi Tedavisi Gören Bismilli Genç Yaşamını Yitirdi

58 dakika önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 17 yaşındaki genç lösemi hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Lösemi Tedavisi Gören Bismilli Genç Yaşamını Yitirdi, System.String[]
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 17 yaşındaki genç lösemi hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Altınbıçak'ın acılı babası Rıfat Altınbıçak, oğlunun çocukluğunu ve gençliğini hastane yollarında geçirdiğini, hayata tutunamadığını söyledi.

Oğluna Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde ilik nakli yapıldığını anlatan Altınbıçak, oğlunun 6 yıldır Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde tedavi gördüğünü belirtti.

Altınbıçak, "Hastanede tedavi gören oğlum Yusuf, solunum yetmezliğinden dolayı hayata gözlerini yumdu. Acımız büyük." dedi.

Yusuf Altınbıçak'ın cenazesi Vahdet Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Akpınar Mahallesi Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:44 Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Bismil, Diyarbakır, Güncel
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