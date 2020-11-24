Lösemi tedavisi gören Gülgün öğretmene Aksaray Valisi Aydoğdu'dan moral telefonu - Son Dakika

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında, 8 aydır lösemi tedavisi gören 24 yıllık sınıf öğretmeni Gülgün Arslan'ı telefonla arayarak moral verdi.

Vali Aydoğdu, il merkezinde iki okula ziyarette bulundu.

"Öğretmenlerimiz gelemedi, biz onları okullarında ziyaret ederek, Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz." diyen Aydoğdu, Atatürk İlkokulunda öğretmenlerle beraber 30 okulda uygulanacak "Lavanta Kokan Okullar" projesini başlattı.

Okul bahçesinde oluşturulan alana öğretmenlerle birlikte lavanta diken Aydoğdu, daha sonra Aratol İlkokuluna ziyarette bulundu. Vali Aydoğdu, okul öğretmenlerine gül ve kitap hediye ederek, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Lösemi tedavisi gören Gülgün öğretmene sürpriz telefon

Okul Müdürü Adnan Gezer'in, okulda görevli 24 yıllık sınıf öğretmeni Gülgün Arslan'ın 8 aydır lösemi hastalığı nedeniyle tedavi gördüğünü, kendisi ile görüşme yapılmasının moral olacağını belirtmesi üzerine, Aydoğdu, Arslan'ı telefonundan görüntülü aradı. "Sizin değerli ellerinizden öpüyorum." ifadesini kullanan Aydoğdu, Öğretmenler Günü'nü kutladığı Gülgün öğretmeni meslektaşlarıyla görüştürdü.

Duygusal anların yaşandığı görüşmede, Gülgün öğretmenin, bir an önce iyileşip okuluna, öğrencilerine ve arkadaşlarına kavuşması için dua eden Aydoğdu, gözyaşlarına boğulan Gülgün Arslan'ı, "Sakın ağlama, biz seni sevindirmek için aradık." diye teselli etti.

Arkadaşlarının, üzerinde "Gülgün Arslan" yazılı ahşap oyma hediyelerini gösterip, "Sizin ne kadar iyi, ne kadar güzel arkadaşlarınız var, sizi çok seviyorlar." diyen Aydoğdu, Gülgün öğretmene moral verdi.