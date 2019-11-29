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Lösemi tedavisi gören liseli Sedatcan, yaşamını yitirdi
6 saat önce
BARTIN Amasra Çok Programlı Lisesi öğrencisi Sedatcan Coşkun (16) lösemi tedavisi gördüğü Ankara'da hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:54 Kaynak: DHA
BARTIN Amasra Çok Programlı Lisesi öğrencisi Sedatcan Coşkun (16) lösemi tedavisi gördüğü Ankara'da hayatını kaybetti.
Amasra'nın Çanakçılar Köyü'nde yaşayan Sedatcan Coşkun'a 2 yıl önce lösemi teşhisi konuldu.
Tedaviye alınan Amasra Çok Programlı Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Coşkun, geçtiğimiz günlerde Ankara Şehir Hastanesi
'ne getirildi. Tedavisine burada devam edilen liseli, durumunun ağırlaşması üzerine önceki gün yoğun bakıma alındı. Sedatcan Coşkun, dün gece yarısı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Liseli Sedatcan Coşkun yarın Bartın
'daki köyünde toprağa verilecek.
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