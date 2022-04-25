Lösemi tedavisi gören minik Eyüp'ün yüzünü hayırsever bağışçı güldürdü - Son Dakika
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Lösemi tedavisi gören minik Eyüp'ün yüzünü hayırsever bağışçı güldürdü

25.04.2022 12:21
Lösemi tedavisi gören minik Eyüp'ün yüzünü hayırsever bağışçı güldürdü

Antalya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) gönüllüsü bir hayırsever, 5 aydır lösemi tedavisi gören 6 yaşındaki Eyüp Dağ ve ailesine ev eşyası yardımında bulundu.

Antalya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) gönüllüsü bir hayırsever, 5 aydır lösemi tedavisi gören 6 yaşındaki Eyüp Dağ ve ailesine ev eşyası yardımında bulundu.

Şanlıurfa'da yaşayan 4 çocuklu Müjgan ve Muzaffer çiftinin ortanca çocuğu minik Eyüp'e 2021'in Kasım ayında lösemi teşhisi konuldu.

Baba Muzaffer Dağ, teşhisten kısa bir süre sonra oğlunu Akdeniz Üniversitesi Hastanesine nakil ettirerek, ailesiyle Antalya'ya taşındı.

Eyüp'ün tedavi sürecinde gündelik işlerle ailesine Antalya'da yeni bir hayat kurmaya çalışan baba Dağ, bu süreçte yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle LÖSEV'e başvuruda bulundu.

Evlerinde mobilya takımları, yatak ve masa gibi temel eşyaları bulunmayan aileye, LÖSEV yetkilileri yapılan incelemelerin ardından gönüllülerin desteğiyle el uzattı.

LÖSEV Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da ismini vermek istemeyen bir kişinin aileye eşya yardımında bulunduğunu söyledi.

Vakıf çalışmalarında ailelerin tüm ihtiyaçlarına destek verildiğini ifade eden Uğurel, "Baba Dağ'ın bize ulaşması üzerine ailemize ihtiyaçlarını tespit ettik. Ailemiz 2 oda bir salondan oluşan evlerinde 6 kişi kalıyor ve Eyüp dışındaki tüm aile üyeleri yer yatağında yatıyordu. Ev eşyalarında eksiklikler vardı. Bu tespitlerin ardından gönüllülerimize duyuruda bulunduk. Geçtiğimiz günlerde bir gönüllümüzün eşyalarını bağışlamak istemesi üzerine aile ile iletişime geçtik ve aracı olduk. Oturma grubu, yatak, masa takımı ve sehpa gibi eşyaları ailemize ulaştırdık." diye konuştu.

Baba Muzaffer Dağ ise LÖSEV'e ve hayırseverlere ailesine verdikleri destekler için teşekkür etti.

Evine gelen eşyaların mutluluğunu yaşadığını dile getiren Dağ, "Antalya'ya geldikten sonra LÖSEV ve hayırsever insanlar bize çok destek oldu. Evimizde birçok eşyamız eksikti. Çok şükür şimdi onlarda tamamlandı. Lösemi çocuklarımızı ve bizi hem maddi hem de manevi yönden birçok sorunla karşılaştırıyor. Bu nedenle elinde imkan olan vatandaşların bizlere destek olması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Baba Dağ, minik Eyüp'ün tedaviye yanıt verdiğini ve durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

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Antalya, Lösemi, LÖSEV, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lösemi tedavisi gören minik Eyüp'ün yüzünü hayırsever bağışçı güldürdü - Son Dakika


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