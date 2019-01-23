Lösemi Tedavisi Gören Sude Naz Yaşamını Yitirdi
48 dakika önce
ANKARA'da lösemi tedavisi gören 7'nci sınıf öğrencisi Sude Naz Özer (12), yaşamını yitirdi.
ANKARA'da lösemi tedavisi gören 7'nci sınıf öğrencisi Sude Naz Özer (12), yaşamını yitirdi. Çankaya
'da oturan Yoldaş-Zeynep Özer çiftinin 2 çocuğundan Sude Naz Özer, geçen Haziran ayında kulağının arkasında oluşan şişlik nedeniyle Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Buradan Onkoloji Hastanesi'ne sevk edilen 7'nci sınıf öğrencisi Sude Naz'a lösemi teşhisi konuldu. Gölbaşı'nda bulunan Lösante Yetişkin Çocuk Hastanesi'nde tedavi görmeye başlayan Sude Naz, önceki gün yaşamını yitirdi.
Sude Naz Özer için Oran Pir Sultan Abdal
Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen
de katıldı. Başkan Taşdelen, belediyede çalışan baba Yoldaş Özer'e başsağlığı diledi. Çok sayıda kişinin katıldığı törende anne Zeynep Özer, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Törenin ardından Sude Naz'ın cenazesi, Karşıyaka
Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:13 Kaynak: DHA
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