Lösemi tedavisi görürken yaşamını yitiren Sevda, toprağa verildi - Son Dakika
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Lösemi tedavisi görürken yaşamını yitiren Sevda, toprağa verildi

6 saat önce

BURSA'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren lösemi hastası Sevda Küçükkuray (14), toprağa verildi.

Lösemi tedavisi görürken yaşamını yitiren Sevda, toprağa verildi, System.String[]
BURSA'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren lösemi hastası Sevda Küçükkuray (14), toprağa verildi.

Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan Gülay ve Erkan Küçükkuray çiftinin kızları Sevda'ya yıllar önce lösemi teşhisi konuldu. Hastalığı ilerleyince Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yatırılan Küçükkuray'a tedavi süresince trombosit ihtiyacı olması nedeniyle kan bağışı yapıldı. Ancak Sevda Küçükkuray, dün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Sevda Küçükkuray, bugün Mustafakemalpaşa Sanayi Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Adile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Küçükkuray'ın cenazesine katılan okul arkadaşları ve sevenleri, büyük üzüntü yaşadı.


- Bursa
Mustafakemalpaşa, Gülay, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:52 Kaynak: DHA
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