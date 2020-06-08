Lösemi tedavisinde yüz güldürücü sonuçlara ulaşılıyor - Son Dakika

Lösemi tedavisinde yüz güldürücü sonuçlara ulaşılıyor

Çocukluk çağı kanserleri arasında ilk sırada yer alan akut lösemide yüz güldürücü sonuçlar alındığını söyleyen Prof. Dr. Buket Erer Del Castello, "Ülkemizde de bu konuda farkındalık artırılmalı ve acıma, umutsuzluk duygusunun oluşmasına izin verilmemeli" dedi.

Lösemi tedavisinde yüz güldürücü sonuçlara ulaşılıyor, System.String[]
Çocukluk çağı kanserleri arasında ilk sırada yer alan akut lösemide yüz güldürücü sonuçlar alındığını söyleyen Prof. Dr. Buket Erer Del Castello, "Ülkemizde de bu konuda farkındalık artırılmalı ve acıma, umutsuzluk duygusunun oluşmasına izin verilmemeli" dedi.

Çocukluk çağı kanserlerinde lösemi ilk sırada yer alıyor.Uzmanlar yetişkinlerde kronik lösemiye daha sık rastlandığını belirterek çocuklarda görülen lösemi türünün genellikle akut lösemi olduğuna ve kronik lösemiye bu dönemde daha nadir rastlanıldığına dikkat çekiyor. Bu konuyla mücadelede en önemli kriterin doğru bilgilerle farkındalığın artması olduğunu söyleyen Prof. Dr. Buket Erer Del Castello, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Özellikle çocukluk çağı lösemilerinde günümüzde yüz güldürücü sonuçlar alındığının altını çizen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Buket Erer Del Castello, bu nedenle hastalıkla ilgili toplum genelinde acıma ve umutsuzluk oluşmaması gerektiği söyledi.

KALITSAL DEĞİL

Prof. Dr. Buket Erer Del Castello, löseminin tek bir nedeni bulunmadığını, ancak bazı faktörlerin hastalığın gelişmesinde yardımcı olabildiğini belirtti. Özellikle kimyasal toksik maddelerden, iyonize radyasyondan uzak durmak gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Buket Erer Del Castello, "Lösemi kalıtsal bir hastalık değildir. Bu nedenle ebeveynlerde hastalığın olması çocuklarda da görüleceği anlamına gelmez. Ancak bazı kalıtsal hastalıklarda lösemi görülme sıklığı artabiliyor." dedi.

BELİRTİLER NELERDİR?

Akut löseminin genellikle hızlı gelişen bir tablo ile ortaya çıktığını dile getiren Prof. Dr. Buket Erer Del Castello, şunları anlattı: "Kemik iliğini istila eden lösemi (tümör) hücreleri kemik iliğini ve içindeki hücreleri çalışamaz hale getiriyor. Kemik iliğindeki bizi enfeksiyonlardan koruyan beyaz kan hücreleri yanısıra kırmızı kan hücreleri de üretilemiyor. Sonuç olarak gelişmeye başlayan kansızlık nedeni ile çocuk iştahsız olur, rengi soluklaşır, çabuk yorulur ve halsiz olur. Ardından vücut koruyucu asker hücreleri dediğimiz lökositler üretilemediği için ateş ve enfeksiyon görülür. Bununla birlikte kanamayı durdurucu kan pulcukları (trombositler) azaldığı ve yapılamadığı için vücutta minik kırmızı döküntüler çıkar ve bazen "ekimoz" adı verilen geniş koyu renkli morluklar ortaya çıkar. Daha çok boyunda olmak lenf bezlerinde ağrısız şişmeler görülebilir."

Ancak her ateşin yükselmesi veya boynun iki yanında lenf bezlerinin büyümesi ya da vücutta döküntüler çıkmasının lösemi hastalığını desteklemediğine dikkat çeken Prof. Dr. Del Castello, "Birçok viral enfeksiyonda boyundaki lenf bezleri şişebilir, ateş ve halsizlik gelişebilir. Dolayısıyla aileler hemen "lösemi" düşünerek korkuya ve paniğe kapılmamalı. Diğer önemli bulgular ise çocukta kemik ağrıları ve ayağıyla yere basamama olup bu durum büyüme çağındaki kemik ağrılarıyla karıştırılabileceği için dikkatli olmak gerekir" diye konuştu.

AKUT LÖSEMİNİN HANGİ TÜRÜNÜN OLDUĞU BELİRLENMELİ

Prof. Dr. Buket Erer Del Castello, "Lösemi her yaşta görülmekle birlikte çocukluk çağında 2 ila 5 yaş arasında daha sık görülüyor. Tanı için şüphe duyulan hastalarla ise tam kan tablosuna bakılıyor." dedi ve ekledi: "Ancak lösemi kemik iliğinden kaynaklanan bir kanser olduğundan kesin tanının kemik iliğinin patoloji, genetik ve akan hücre ölçer laboratuvarlarında incelenmesi ile konulabilir. Bu sayede çocuğun akut löseminin alt türleri olan akut myeloblastik veya akut lenfoblastik olup olmadığı tespit edilir. Ayrıca ileri teknik yöntemlerle moleküler düzeyde tümör hücresinin kimliği okuyarak hastanın risk grubunu belirliyoruz. Risk sınıflandırması hastaya başlanacak tedavinin seçiminde belirleyici olması açısından çok önemlidir."

ÇOCUKLAR TEDAVİYE İYİ YANIT VERİYOR

Çocukluk çağındaki löseminin tedavisinin kemoterapi olduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Buket Erer Del, tedavi yaklaşımıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Hastalığın başlangıcında "Remisyon İndüksiyon Tedavisi" yani hücum tedavisi uygulanır. Bu dönem 4-8 haftalık bir tedavidir ve mutlaka hastanede yatırılarak yapılmalıdır. Sonraki süreç pekiştirme tedavisidir ve biraz hastanede biraz evde geçer. Sonrasında da idame tedavisi evden hastaneye gelip giderek yapılır. Çocuk tedaviye yanıt verir, iyileşmeye başlar ancak biz hastalığı moleküler düzeyde takip ederiz. Çünkü minimal düzeyde bir hastalık kalması bizim için bir alarm sinyalidir."

Tanıyla birlikte hastalığın tedavi sürecinde hem çocuk, hem de ebeveynleri için uzun soluklu ve zor bir süreç başladığını ancak bu süreci atlatabilmek için güçlü olmak gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Buket Erer Del Castello, "Evet bu durum aile için bir travma olabilir. Ancak günümüzde lösemi tedavilerinden elde edilen sonuçların oldukça yüz güldürücü olduğu unutulmamalı" dedi.

STANDART RİSK GRUBUNDAKİ HASTALARIN YÜZDE 85'İ İYİLEŞİYOR

Lösemili hastalara hemen kök hücre uygulanmadığını bu konuda yanlış bir kanı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Buket Erer Del Castello, şu bilgileri verdi: "Akut Lenfoblastik Lösemide standart risk grubundaki çocuk hastaların yüzde 85'i sadece kemoterapi ile iyileşir. Kök hücre nakli ancak yüksek risk grubuna giren hastalara uygulanabilir. Dolayısıyla her çocukluk çağı lösemisinin çaresi kök hücre nakli değildir. Kök hücre naklinde bahsedilen hücreler kemik iliğinde üretilen Hematopoietik (Kan Oluşturan) kök Hücrelerdir. Kök hücre naklinde anne ve babadan geçen aynı genetik mirası paylaşan kardeş en ideal kök hücre donörüdür. Bunu 'doku tipi uyumlu kardeş' orak da tanımlıyoruz. Günümüzde uyumlu kardeşi olmayan hastalarımıza aile içinden ya da akrabadışı gönüllü-uyumlu vericilerden kök hücre nakli yapıyoruz."

"HER SAĞLIKLI BİREYİ KÖK HÜCRE BAĞIŞÇISI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

"Her sağlıklı bireyi kök hücre bağışçısı olmaya davet ediyorum" diyen Prof. Dr. Buket Erer Del Castello, "Ne kadar çok sayıda donör olursa, aile içinde vericisi olmayan hastalarımızın nakil olma ve iyileşme şansı o kadar artacaktır. Son mesajım lösemi tanısı almış çocuklarımızın ailelerine "Lütfen lösemi karşısında paniğe kapılmayın, ve unutmayın günümüzde kemoterapi ile tedavi başarısı yüksek bir hastalıktır, bu uzun ve zor süreçte hep yanlarındayız, bize güvensinler" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Çocukluk, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 10:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Lösemi tedavisinde yüz güldürücü sonuçlara ulaşılıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı 1 milyonluk hesabı kapanan Taha Duymaz'a bir darbe daha: Artık gücüm kalmadı Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın "Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet'in fragmanı yayınlandı Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır         
16:10
İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi, Trabzonspor favori olmayı sürdürdü İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi, Trabzonspor favori olmayı sürdürdü         
16:07
Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı         
15:54
1 milyonluk hesabı kapanan Taha Duymaz'a bir darbe daha: Artık gücüm kalmadı 1 milyonluk hesabı kapanan Taha Duymaz'a bir darbe daha: Artık gücüm kalmadı         
15:51
Kadınların fotoğraflarını gizlice çekip sosyal medyada paylaşan şahıs aranıyor Kadınların fotoğraflarını gizlice çekip sosyal medyada paylaşan şahıs aranıyor         
15:40
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı         
15:40
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves ile tartışan sevgilisi Tiago Ramos, cama yumruk atarak yaralandı Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves ile tartışan sevgilisi Tiago Ramos, cama yumruk atarak yaralandı         
15:33
İlber Ortaylı, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Ayasofya'nın cami yapılması planına karşı çıktı İlber Ortaylı, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Ayasofya'nın cami yapılması planına karşı çıktı         
15:33
Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak         
15:12
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu         
15:02
Olympiakos'ta da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönecek Olympiakos'ta da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönecek         
15:00
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı         
14:47
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor         
14:33
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor         
14:26
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı         
14:26
Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'ın gündeminde olmadığı ortaya çıktı Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'ın gündeminde olmadığı ortaya çıktı         
14:24
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı         
14:24
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti         
14:21
İstanbul'un bu ilçelerinde konut sahibi olanlar paraya para demeyecek! İşte koronavirüs öncesi ve sonrası ev fiyatları İstanbul'un bu ilçelerinde konut sahibi olanlar paraya para demeyecek! İşte koronavirüs öncesi ve sonrası ev fiyatları         
14:14
Çocuğuna doğum günü partisi düzenleyen annede koronavirüs tespit edilince 32 kişi karantinaya alındı Çocuğuna doğum günü partisi düzenleyen annede koronavirüs tespit edilince 32 kişi karantinaya alındı         
14:06
Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi         
14:05
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor         
14:02
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi         
13:59
Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı         
13:59
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor         
13:44
Son dakika: Boşandığı eşini ayağından vurup 5 çocukla rehin alan eski eşi, polis ekipleri ikna etti Son dakika: Boşandığı eşini ayağından vurup 5 çocukla rehin alan eski eşi, polis ekipleri ikna etti         
13:42
Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies, hızıyla tüm zamanların en iyileri arasına girdi Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies, hızıyla tüm zamanların en iyileri arasına girdi         
13:20
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi         
13:19
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü         
13:11
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek         
12:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2020 16:25:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lösemi tedavisinde yüz güldürücü sonuçlara ulaşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]