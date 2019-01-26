Son Dakika Haberleri: Lösemi Teşhisi Konulan 5 Yaşındaki Talha İçin Lokma Tatlısı Dağıttılar

Lösemi Teşhisi Konulan 5 Yaşındaki Talha İçin Lokma Tatlısı Dağıttılar

1 saat önce

Afyonkarahisar Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde 112 Acil Servis çalışanının çocuğunun kanser tanısı konması üzerine mesai arkadaşları farkındalık yapmak ve dua almak için lokma tatlısı dağıttı.

Lösemi Teşhisi Konulan 5 Yaşındaki Talha İçin Lokma Tatlısı Dağıttılar, System.String[]
Afyonkarahisar Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde 112 Acil Servis çalışanının çocuğunun kanser tanısı konması üzerine mesai arkadaşları farkındalık yapmak ve dua almak için lokma tatlısı dağıttı.

İmaret Camiinde bir araya gelen sağlık çalışanları, 112 Başhekimi Gülsüm Doğan'ın da katılımı ile sağlık çalışanı Derya ve Reşat Köroğlu çiftinin, lösemi tanısı konulan 5 yaşındaki Talha Köroğlu için lokma tatlısı dağıttı. Farkındalık sağlamak ve dua almak için lokma tatlısı dağıttıklarını belirten 112 Acil Servis Başhekimi Gülsüm Doğan, "Bir personelimizin evladı rahatsızlaşınca farkındalık oluşturalım ve dua alalım dedik. Tüm hasta çocuklar için lokma dökmek istedik ve insanlardan dua almak istedik. Tüm hasta çocuklara şifa olsun diye, daha öncesinde de yine üniversitede böyle benzer bir etkinliğimiz olmuş ve lösemili çocuklara hediyeler dağıtmıştık. Bu sefer de böyle ufak bir şey yapalım istedik. Allah razı olsun katılım bayağı bir yoğun oldu" dedi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:27 Kaynak: İHA

Acil Servis, Afyon, Güncel
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