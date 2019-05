Lösemiden kızını kaybeden baba, kök hücre bağışıyla bir başka genç kıza can verecek

Lösemiden kızını kaybeden baba, kök hücre bağışıyla bir başka genç kıza can verecekKök hücre bağışçısı baba: " Kızım hayatta olsaydı, benimle gurur duyardı"İSTANBUL - Lösemi rahatsızlığı nedeniyle kızını kaybeden Hakkı Uygun, kök hücre bağışıyla bir başka genç kıza can verecek. Kök hücreleri 18 yaşında bir kızla uyuşan Uygun yakın zamanda naklin gerçekleşeceğini belirterek, "Kızım hayatta olsaydı, benimle gurur duyardı" dedi.Lösemi rahatsızlığı nedeniyle 2016 yılında hayatını kaybeden Münevver Uygun'un babası Hakkı Uygun oluşturduğu sosyal sorumluluk projesiyle kanser hastalarının sesi oldu. Sosyal medya platformları üzerinden kök hücre bağışı konusunda çağrılarda bulunan Hakkı Uygun, ihtiyaç sahibi hastalara da hayırsever vatandaşların yardımlarını ulaştırmada köprü oldu. Aynı zamanda kök hücre bağışçısı da olan Hakkı Uygun geçtiğimiz günlerde Kızılay 'dan gelen telefonla hayatının en mutlu anını yaşadı. Kendi öz kızını lösemiden kaybeden Hakkı Uygun'un bağışladığı kök hücrelerin 18 yaşında genç bir kızla uyuştuğu öğrenildi."Çok mutluyum"Nakil için son hazırlıkların yapıldığını belirten Hakkı Uygun, "2014 yılında kızım Münevver rahatsızlandı, 2016 yılında da lösemi teşhisi kondu. Aynı yıl kızımızı kaybettik. Kızımın kaybından sonra bu hastalıkla mücadele etmek için bir sosyal sorumluluk projesi oluşturmaya karar verdim. "Minik Yüreklere Sessiz Kalmayalım" adıyla sosyal medya hesabı açtık. Bu sayfada kan bağışı ve kök hücre bağışına insanları sevk etmeye çalışıyorum. Ben de aynı zamanda kök hücre bağışçısıyım. On gün evvel Kızılay'dan bir haber geldi. Kök hücremin 18 yaşındaki genç bir kızla uyuştuğu haberini aldım. Çok mutlu oldum. Son kontroller için 5 ünite kan aldılar geçen gün. Yakın zamanda inşallah nakil işlemi gerçekleşecek" ifadelerini kullandı."Bütün herkesi bağışçı olmaya davet ediyorum"Kök hücre bağışının önemine dikkat çeken baba Uygun, "İnsanları kök hücre bağışçısı olmaya davet ediyorum. Herkes duyarlı olmalı. Herkesin evladı var, kimsenin garantisi yok. Kendi kızımı bu hastalığa kaybettim ancak bir başka genç kızımızı kurtaracağım. Bundan ötürü gururluyum, mutluyum. Kızımda gurur duyardı benime. İnsanlık görevimizi yapmaya çalışıyorum sadece" diyerek vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını istedi.