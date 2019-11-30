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Lösemiden ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildi

7 saat önce

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren lösemi hastası lise öğrencisi 16 yaşındaki Sedatcan Coşkun'un cenazesi toprağa verildi.

Lösemiden ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildi, System.String[]

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren lösemi hastası lise öğrencisi 16 yaşındaki Sedatcan Coşkun'un cenazesi toprağa verildi.

Yaklaşık 2 yıl önce yakalandığı lösemi nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde dün hayatını kaybeden Coşkun'un cenazesi, Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çanakçılar köyündeki evine getirildi.

Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Coşkun için burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Ayakta durmakta güçlük çeken anne Gülseren, baba Nahit Coşkun ve Sedatcan'ın kardeşi 9 yaşındaki Hira'yı yakınları teselli etti.

Coşkun'un cenazesi, Çanakçılar Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından, aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Coşkun'un akraba ve yakınlarıyla öğretmenleri, okul arkadaşları ve Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır katıldı.

Amasra, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:54 Kaynak: AA
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