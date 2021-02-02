Lösemili 2 yaşındaki Kaan, ilik nakli bekliyor - Son Dakika

Lösemili 2 yaşındaki Kaan, ilik nakli bekliyor

02.02.2021 11:29

İzmir'de, lösemi teşhisi konulan 2 yaşındaki Kaan'ın ailesi, çocuklarına uygun kemik iliğinin bulunup nakledileceği günü bekliyor.

İzmir'de, lösemi teşhisi konulan 2 yaşındaki Kaan'ın ailesi, çocuklarına uygun kemik iliğinin bulunup nakledileceği günü bekliyor.

Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Alime ve Ercan Karaca çiftinin çocukları Kaan, 2 yıl önce dünyaya geldi. Geçen aralıkta aniden rahatsızlanan minik Kaan'a, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) teşhisi konuldu.

Kaan için kemik iliği nakli kararı veren doktorlar, küçük çocuğu da hastanede tedavi altına aldı.

Baba Ercan Karaca, AA muhabirine, oğlunun hastalığı nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyledi. Oğlunun tedavi olup sağlığına kavuşmasını çok istediğini dile getiren baba Karaca, şöyle konuştu:

"Doktorlar, oğlumun kemik iliği nakli olması gerektiğini söyledi. Yurt içi aramalarında şu ana kadar uyumlu kemik iliği bulunamadığını öğrendik. Kök hücre bağışı yapılması adına sosyal medya aracılığıyla bir kampanya düzenlemek istedik. Hem kemik iliği hem kök hücre hem de kan bağışı konusunda vatandaşların Türk Kızılaya giderek bağışçı olmalarını rica ediyoruz. Benim tek istediğim vatandaşların kök hücre bağışçısı olması. Bu konuya biraz daha özen gösterilmesini, dikkat çekilmesini istiyorum."

Anne Alime Karaca ise oğlunun kemoterapi tedavisinin sürdüğünü, çok fazla zaman geçmeden ilik nakli olması gerektiğini ifade etti.

Lösemi hastası çocuklar adına geniş kapsamlı kampanya başlatmak istediklerini vurgulayan Karaca, "Kampanya sadece benim çocuğum için değil. Lösemi her geçen gün artan bir hastalık maalesef. Bu herkesin başına gelebilir. Bütün canlar adına konuşuyorum. Bir kişi neden bir başkasına can olmasın? İnsanlardan sadece 3 tüp kanla kök hücre bağışçısı olabilir." ifadelerini kullandı.

Memleketleri Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Türk Kızılay ile birlikte kan ve kök hücre nakli kampanyası düzenlediklerini hatırlatan anne Karaca, bu süreçte İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in de kendilerine destek verdiğini sözlerine ekledi.

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi yetkilileri ise Kaan'ın tedavisinin devam ettiğini, kemik iliği nakli için ailesinden uygun donör bulunamadığını ancak TÜRKKÖK vasıtasıyla yurt içi ve dışı taramaların sürdüğünü ifade etti.

Lösemili 2 yaşındaki Kaan, ilik nakli bekliyor
Lösemili 2 yaşındaki Kaan, ilik nakli bekliyor
Lösemili 2 yaşındaki Kaan, ilik nakli bekliyor
Lösemili 2 yaşındaki Kaan, ilik nakli bekliyor

Ege Üniversitesi, Kök Hücre, Lösemi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lösemili 2 yaşındaki Kaan, ilik nakli bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Twitter, Bakan Soylu'nun LGBT'lilerle ilgili paylaşımına kısıtlama getirdi Myanmarlı aerobik yapan kadın, farkında olmadan darbenin ilk anlarını kaydetti İrfan Can Kahveci transferinin perde arkası ortaya çıktı! Ali Koç'un bir sözü gidişatı değiştirdi Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlıyor 12'nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı Ölümü göze alarak 100 liraya karlı çatıları temizliyorlar
Son Dakika: İhracatta ocak ayı rekoru! Yüzde 2,5 artışla, 15 milyar 48 milyon dolar oldu Son Dakika: İhracatta ocak ayı rekoru! Yüzde 2,5 artışla, 15 milyar 48 milyon dolar oldu         
11:33
Emniyet, Boğaziçi Üniversitesindeki Emniyet, Boğaziçi Üniversitesindeki "Aşağı bak" iddiasını paylaştığı videoyla yalanladı         
11:17
Nebahat Çehre'nin 34 yıl önceki hali arşivden çıktı! Her gören güzelliğini övdü Nebahat Çehre'nin 34 yıl önceki hali arşivden çıktı! Her gören güzelliğini övdü         
11:06
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup: 2020 yılı enflasyon hedefinin neden tutturulamadığı anlatıldı Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup: 2020 yılı enflasyon hedefinin neden tutturulamadığı anlatıldı         
10:48
Fuhuş çetesi çökertildi! Kadınları kısıtlamada pasaportları sayesinde turist gibi göstererek müşterilere gönderiyorlarmış Fuhuş çetesi çökertildi! Kadınları kısıtlamada pasaportları sayesinde turist gibi göstererek müşterilere gönderiyorlarmış         
10:12
Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı         
09:55
Son Dakika: İzmir'de sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlara Son Dakika: İzmir'de sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlara "Evden çıkmayın" uyarısı yapıldı         
08:52
Takıntılı genç kız, eski sevgilisinin evini önce taşladı sonra yakmaya çalıştı Takıntılı genç kız, eski sevgilisinin evini önce taşladı sonra yakmaya çalıştı         
08:30
Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı         
08:10
900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi         
08:09
Fatih Altaylı, Fatih Altaylı, "sahtekar" diyerek İrfan Can transferi üzerinden Mesut'a gönderme yaptı         
00:02
Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı         
23:35
Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu         
22:25
4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Özel ekip bu üç ihtimalin peşinde 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Özel ekip bu üç ihtimalin peşinde         
21:13
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz         
20:20
Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
16:42
15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2021 11:56:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lösemili 2 yaşındaki Kaan, ilik nakli bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei