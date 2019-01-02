Son Dakika Haberleri: Lösemili Adnan'ın İsteğini Gerçekleştirdim

Lösemili Adnan'ın İsteğini Gerçekleştirdim

1 saat önce

Ben Enes Batur, Geçtiğimiz günlerde Adnan isimli küçük bir kardeşimiz benimle konuşmak görüşmek istedi bende onun mesajını aldım ve Bursa'ya Hastane ziyaretine gidip Lösemi Kardeşlerimize destek olup mutlu etmeye çalıştım, güzel ve anlamlı bir video oldu iyi seyirler.

Ben Enes Batur, Geçtiğimiz günlerde Adnan isimli küçük bir kardeşimiz benimle konuşmak görüşmek istedi bende onun mesajını aldım ve Bursa'ya Hastane ziyaretine gidip Lösemi Kardeşlerimize destek olup mutlu etmeye çalıştım, güzel ve anlamlı bir video oldu iyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:09 Kaynak: Youtube

Enes Batur, Bursa, Genel
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