Lösemili Adnan'ın İsteği Gerçek Oldu, Youtube Fenomeni Enes Batur Ziyarete Geldi

BURSA'daki Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören 11 yaşındaki Adnan Taşkıran'ın hayalleri gerçek oldu.

BURSA'daki Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören 11 yaşındaki Adnan Taşkıran'ın hayalleri gerçek oldu. "Tek isteğim renkli legolar ve YouTube fenomeni Enes Batur'u görmek" paylaşımında bulunan Adnan'ın odası legolarla dolarken, dün akşam da YouTube fenomeni Enes Batur ziyaretine geldi.



Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Küçükkumla Mahallesi'nde yaşayan Taşkıran ailesinin 2 çocuğundan Adnan, 1 yıldır lösemi ile mücadele ediyor. 1 yıl önce Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde lösemi teşhisi konulan Adnan'a 3 ay önce kök hücre nakli yapıldı. Başarılı geçen naklin ardından hastalık tekrar etti. Bu nedenle 1 yıldır hastaneden çıkamayan Adnan, geçen hafta sosyal medya hesabından "Sadece renkli legolar ile oynamak ve YouTube fenomeni Enes Batur'u görmek istiyorum" yazdı.



Adnan'ın istekleri karşılıksız kalmadı. Birçok yardımsever Gemlikli, Adnan'a çok istediği legolardan hediye etti. Adnan Taşkıran, "Legoları çok istiyordum, onlar beni tanıyan tanımayan birçok kişi tarafından hediye edildi. Şimdi tek isteğim Enes Batur'la bir kez olsun görüşebilmek, başka bir isteğim yok, daha ne isteyeyim ki" dedi. Bu isteği de gerçek olan Adnan'ı dün akşam Enes Batur, ziyarete geldi.



Enes Batur, dün sabah Antalya'dan ilk uçakla İstanbul'a oradan da Bursa Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'ne gelerek, Adnan'ı ve diğer lösemili çocukları ziyaret etti.



DHA muhabirine konuşan Enes Batur, "Adnan'la ilgili haberi ilk gördüğümde babama, 'Adnan'ı görmeye gidiyoruz' dedim ve geldim. İnsanı mutlu edebilmek çok farklı bir duygu, hele Adnan gibi kardeşlerimizi mutlu edebilmek gerçekten çok farklı ve çok özel. O kadar mutluyum ki anlatacaklarımı kelimelere sığdıramıyorum" dedi.



3 TÜP KAN 1 CAN



Herkesi kök hücre bağışı yapmaya davet eden Batur, "Üç tüp kan bir can. Sizin verdiğiniz her kök hücre, bir insanın canını kurtarıyor. Bir insanın hayatını kurtarmak zaten bu hayatta yapılabilecek en güzel şeylerden biri. Ayrıca Adnan gördüğüm en zeki çocuklardan birisi. Kök hücre bağışı ile ilgili o kadar güzel mesajlar veriyor ki, birçok insan bunun bilincinde bile değil. Bilmeyen insanlar Adnan sayesinde öğrenecek. Bu hayatta birbirimiz için varız, o yüzden birbirimize destek olmalıyız" diye konuştu.



Enes Batur, Adnan ve hastanede tedavi gören lösemili çocuklar ile fotoğraf çektirdi.



- Bursa

