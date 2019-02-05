Lösemili Ahmet Arif İçin Bağış Kampanyası

Geçen sene lösemi tanısı koyulan 15 yaşındaki Ahmet Arif için Niğde'de başlatılan kan ve kök hücre bağışı kampanyası devam ediyor.

Geçen sene lösemi tanısı koyulan 15 yaşındaki Ahmet Arif için Niğde'de başlatılan kan ve kök hücre bağışı kampanyası devam ediyor.



Adana'da kemoterapi tedavisi gören Ahmet'e gerekli iliğin bulunabilmesi için babası Atila Yumurtacı'nın girişimiyle başlatılan kampanya çerçevesinde, Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda Türk Kızılayı'nın otobüsüne gelen çok sayıda vatandaş, kan bağışında bulundu.



İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, AK Parti Niğde Belediye Başkan adayı Emrah Özdemir, İl Başkanı Mahmut Peşin ve partililer de kan bağışladı.



Baba Yumurtacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, lösemi hastası bütün çocuklar için Türkiye'de kök hücre bağışının yeterli seviyeye gelmesini istediğini söyledi.



Günlük ortalama bin kişinin bağış yaptığını belirten Yumurtacı, "Bu sayının yıllık 360 bin değil de 40 milyona ulaşmasını istiyorum. Lösemi hastalarına umut olmasını isterim. Sadece Ahmet için değil bütün lösemi hastası çocuklar için istiyorum. Destek veren herkese teşekkür ederim. Ahmet 15 yaşında lise birinci sınıfa gidiyor. Hastalığını 2018'de öğrendik. Adana'da tedavi süreci devam ediyor. 18-50 yaş arasındaki tüm sağlıklı bireyler kök hücre bağışçısı olabilir." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Müşteri Otomobilden Fırladı

Son Dakika! Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma Çıktı

Rusya'da 130'dan Fazla Noktada Bomba Alarmı! 30 Bin Kişi Tahliye Edildi

Kooperatif Başkanı Salahaddin Hünü: AK Parti'ye Oy Vermeyeni Allah Çarpar