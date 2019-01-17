Son Dakika Haberleri: Lösemili Atakan İçin İlik Bulunana Kadar Zaman Kazanılacak

Lösemili Atakan İçin İlik Bulunana Kadar Zaman Kazanılacak

34 dakika önce

İZMİR'de, kemoterapiye cevap vermeyen lösemi hastası üniversite öğrencisi Atakan Gür (22) için zaman kazanmak amacıyla yurt dışından yeni bir kanser ilacı getirildi.

Lösemili Atakan İçin İlik Bulunana Kadar Zaman Kazanılacak, System.String[]
İZMİR'de, kemoterapiye cevap vermeyen lösemi hastası üniversite öğrencisi Atakan Gür (22) için zaman kazanmak amacıyla yurt dışından yeni bir kanser ilacı getirildi. Gür'ü bir an olsun yalnız bırakmayan ailesi ve arkadaşları, Atakan'ın ilik nakli olabilmesi için tüm Türkiye'ye, kök hücre bağışı çağrısında bulundu. Atakan için sosyal medyada da kampanya başlatıldı.

İzmir'de yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Atakan Gür, yaklaşık 1,5 yıl önce öksürük ve halsizlik şikayetleriyle doktora gitti. Birkaç özel hastanede tetkikleri yapılan Gür'e ve ailesine, ilk başlarda alerjik belirtiler olduğu söylendi. Şikayetleri geçmeyen Gür'ün ailesi, Ege Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Murat Tombuloğlu'na danıştı. Gerekli kontrollerin yapılmasının ardından Atakan Gür'e lösemi teşhisi konuldu. Bateri çalan ve ileri derecede İngilizce bilen Atakan Gür, 6 ay boyunca çeşitli tedavilerin yanı sıra, kemoterapi de gördü. Gür, tedavilere cevap verdi, ancak 2018'in Ekim ayında, hastalığın merkezi sinir sisteminde nüksetmesi sonrasında aniden bayıldı. 17 gün boyunca yoğun bakım servisinde uyutulan Gür, kendine geldiğinde konuşma ve işitme yetilerinin yanı sıra, hafızasını kaybetti. Atakan, bugünlerde yeni yeni konuşmaya ve hatırlamaya başladı, ancak işitme kaybında herhangi bir ilerleme olmadı.

ZAMAN KAZANILMASI PLANLANIYOR

Doktorlarının, kemoterapiye cevap vermemesi durumunda, 3 ay ömür biçtiği Atakan Gür için yurt dışından yeni bir ilaç getirildi. Serum şeklinde verilecek ilaçla, kanser hücrelerinin yok edilmesi ve uygun ilik bulunana kadar zaman kazanılması amaçlanıyor.

Atakan'ın gözü yaşlı annesi Sema Gür, bunun sadece zaman kazanmalarını sağlayacağını ve hastalığı kökünden halletmeyeceğini belirterek, "Bir anne olarak bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Ben de hem kendi oğluma, hem de bu tarz hastalıklara yakalanan herkese çok üzülüyorum, kahroluyorum. Ancak üzüntü yetmiyor. Lütfen, gidelim ve kök hücre bağışında bulunalım. Herkesten kök hücre bağışında bulunmalarını rica ediyorum" dedi. Atakan'ın ağabeyi Gürkan Gür de, bağış çağrısını yineledi.

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMIYOR

Ege Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Servisi'nde tedavi gören Atakan'ı, arkadaşları da yalnız bırakmıyor. Arkadaşları, sık sık ziyaretine gittikleri Atakan'a notlar bırakıp, hediyeler götürüyor. Gür'ün üniversiteden arkadaşı olan Sedef Akay, "Atakan çok pozitif, yetenekli biri. Onun hep bizimle olabilmesi, eğlenceli vakitler geçirebilmemiz için, bu gencecik çocuğun hayata tutunabilmesi için lütfen kök hücre bağışında bulunalım. Biz, sürekli buraya gelip onu ziyaret ederek moralini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Diğer arkadaşlarımız da geliyor ve ona destek oluyor" dedi.

Üniversiteden bir başka arkadaşı Ecem Dağıstan ise, "Atakan çok eğlenceli ve esprili bir çocuk. Hala daha biz geldiğimizde espriler yapıyor ve gülüyor. Onun morali her şeyden çok daha önemli. Umarım bir an önce uygun verici bulunur ve o daima bizimle kalır" diye konuştu.

Atakan için sosyal medyada da #atakanguricinuygundonoraraniyor etiketiyle kampanya başlatıldı. Arkadaşları, bu etiket üzerinden yazdıkları mesajlarla bağış çağrısında bulunuyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:07 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
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