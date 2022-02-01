Üye Girişi
Lösemili çocuğa bağış toplama bahanesiyle dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası - Son Dakika

Lösemili çocuğa bağış toplama bahanesiyle dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası

01.02.2022 12:49
Lösemili çocuğa bağış toplama bahanesiyle dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan'ın adını kullanıp lösemili bir çocuğa bağış toplayan sanık, dolandırıcılık iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan'ın adını kullanıp lösemili bir çocuğa bağış toplayan sanık, dolandırıcılık iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık F.K. (41) katılmadı, mağdur L.A. (48) ve avukatı salonda hazır bulundu.

Müşteki L.A, ifadesinde, inşaat mühendisi olduğunu belirterek, "Telefonla aradılar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından sosyal sorumluluk kapsamında maddi destek istediler. Ben de yoğunluk ve bir anlık gafletle buna inandım ve parayı gönderdim. Gönderdikten yarım saat sonra belediyeyi aradım, böyle bir projenin olmadığı söylenince dolandırıldığımı anladım, sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık F.K'ye "kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verdi.

Olay

Kendisini 18 Haziran 2019'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan olarak tanıtan F.K, telefonla aradığı L.A'dan belediyece yapılan yardım kampanyasında lösemili bir çocuğa bağış talep etmiş, mağdur da verilen banka hesabına 10 bin lira yatırmıştı.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan L.A, F.K'den şikayetçi olmuş, sanık hakkında, "kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçundan dava açılmıştı.

Sanık F.K. ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, kendisinin de başkaları tarafından kandırıldığını öne sürmüştü.

Müşteki Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Beyhan da daha önce verdiği ifadesinde, "Sanık benim adımı sosyal sorumluluk projesi kapsamında kullanarak para istemiş, istediği kişiler de ben arıyormuşum sanıp güvenerek istediği parayı yatırmış. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
500

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dolandırıcılık, Kayseri, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lösemili çocuğa bağış toplama bahanesiyle dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:44 Uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili alınan yeni kararı Süleyman Soylu açıkladı: Gündüz basalım, alalım
12:15 Benzin istasyonunu kirasız işletmeye kalktılar! Mal sahibi çözümü girişleri kapatmakta buldu
12:13 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Bektaşi mi oldu? Başka kimler var?
12:06 Halka "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye soruldu! "Ekonomi ve hayat pahalılığı" bütün sıkıntıların başını çekiyor!
12:03 AK Parti ve MHP'lilerin büyük çoğunluğu elektrik zamlarını fazla buluyor
11:57 İntihar ettiği iddia edilen Kübra Ece'nin kuzeni: Nişanlı değil, o eve neden gittiğini bilmiyoruz
11:53 Önce duvara yazdı, ardından eski eşini yazdığı tarihte öldürdü
11:46 1 Şubat'ta altının gram fiyatı 776 lira seviyesinden işlem görüyor
11:42 Beşiktaşlı taraftar öfkeli! Ghezzal ezeli rakiple görüştüğünü itiraf etti
11:38 Ekvador'da felaket devam ediyor! Yağışlar 11 can aldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 12:57:47. #1.11#
SON DAKİKA: Lösemili çocuğa bağış toplama bahanesiyle dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement