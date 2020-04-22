LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR 23 NİSAN'I EVLERİNDE KUTLAMAYA HAZIR (Tekrar) - Son Dakika
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LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR 23 NİSAN'I EVLERİNDE KUTLAMAYA HAZIR (Tekrar)

6 saat önce

Koronavirüs salgınında en fazla risk altında olan gruplardan biri kanser hastaları. LÖSEV, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı kutlamalarından bu yıl mahrum kalacak lösemili çocukları unutmadı.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR 23 NİSAN'I EVLERİNDE KUTLAMAYA HAZIR (Tekrar), System.String[]

Koronavirüs salgınında en fazla risk altında olan gruplardan biri kanser hastaları.

LÖSEV, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı kutlamalarından bu yıl mahrum kalacak lösemili çocukları unutmadı.

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRK-İbrahim MAŞE/İSTANBUL, KORONAVİRÜS salgınında en fazla risk altında olan gruplardan biri kanser hastaları. Lösemili çocuklar ve ailelerinin ise bu süreçte, her zamankinden daha fazla yardıma ihtiyacı var. Lösemili Çoçuklar Vakfı (LÖSEV), evden çıkamayan aileler için erzak kolileri hazırlarken, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı kutlamalarından bu yıl mahrum kalacak lösemili çocukları da unutmadı. Her sene maske atma töreni ve başka renkli etkinliklerle kutladıkları bu bayramın coşkusunu evlerinde yaşasınlar diye kolilere bayrak, oyuncak ve kıyafetler de konuldu. Çocuklar ise LÖSEV'e, günün anlamına uygun şarkılar söyledikleri videoları gönderdi.

DIŞARIYA ÇIKAMAYAN AİLELERE ERZAK KOLİSİ ULAŞTIRIYORLAR

Koronavirüs salgını nedeniyle risk grubunda olan lösemili çocukların, her zamankinden daha çok yardıma ihtiyacı olduğunu anlatan LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön, "Ülkemiz ve tüm dünya aslında çok özel günlerden geçiyor. Tabii ki lösemi ve kanser hastası olalar herkesin etkilendiğinden bir kat daha fazla etkileniyorlar diyebiliriz. Her ne kadar onlar bizim takmakta çok zorlandığımız maskeleri yıllarca takarak buna alışkın olsalar bile, şu an itibarıyla dışarıya çıkamamak, özellikle kontrolleri için hastaneye gidememek moral değerleri çok yüksek olması gereken ailelerimiz ve çocuklarımız çok daha fazla etkileniyorlar" dedi.

BU SENE 23 NİSAN'I EVLERİNDE KUTLAMAYA HAZIRLAR

Her sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı maske atma töreni yaparak kutlayan lösemili çocukların, bu yıl koronavirüs nedeniyle LÖSEV'e günün anlamına uygun videolar gönderdiğini dile getiren Ön, "Biliyorsunuz biz her 23 Nisan'da özellikle maske atma partileri ile gündeme gelirdik. Tedavilerini tamamlamış, artık normal yaşantıya geçebilen çocuklarımızın maske atma partilerini yapardık. Bu yıl tabii ki onları gerçekleştiremeyeceğiz. Tüm ülke olarak farklı bir 23 Nisan yaşayacağız. Ama biz eminiz, hem onlar maskelerini atacaklar hem tüm Türkiye atacak. Ama 23 Nisan'ın 100'üncü yılında, çok önemli olan bu günde biz de tüm ailelerimize ulaşmak için çabalıyoruz. Onlardan çok özel videolar aldık. İnanın onlar bu coşkuyu bizden daha fazla yaşıyorlar aslında. Biz yıllardır verdiğimiz eğitimlerde çocuklarımıza bugünün önemini zaten anlatıyorduk. Şimdi onlar videolar çektiler, şarkılar söylediler ve onları bizimle paylaştılar. Bunun dışında dediğimiz gibi çocuklarımıza özel koliler gönderdik. Aile için her şey var. Hem gıda var hem olmazsa olmaz hijyen ürünlerimiz var. Ama özellikle de lösemili çocuklarımız için onların istediği oyuncaklar, yaş gruplarına göre şeyleri ulaştırdık. Bayraklarımızı ulaştırdık, bu onlar için tabii ki çok önemli. Şimdi evden olabilecek şekilde bayramı kutlamaya hazırlar. Amacımız bu günleri geçirip, onlarla hak ettikleri şekilde doğayla baş başa bir araya gelmek. Onlar da soruyorlar zaten "Buradan, evden maske atabilir miyiz?" diye. Ama o birlikte yaşanınca çok güzel bir şey aslında. ve dediğim gibi, maske atmanın ne demek olduğunu, ne kadar önemli olduğunu hepimiz yaşıyoruz. Bir an evvel kurtulabilsek diyoruz. Onlara yine de, belki biz bu coşkuyu tüm Türkiye ile eş zamanlı yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

"ESAS ÖNEMLİ OLAN GERÇEKTEN İHTİYACI OLANA ULAŞTIRMAK"

Özellikle sosyal medya aracılığı ile tüm bağışçılara ve gönüllülere ulaştıklarını ifade eden Zuhal Ön İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ofislerinin de açık olduğunu vurgulayarak, "Sosyal medya hesaplarımız için çok güzel içerikler hazırladık. Bunları takip etmek, LÖSEV'in bu bağışları nasıl ulaştırdığını, hangi ailelere gönderdiğini bilmek de çok önemli. Özel günlere gireceğiz, hepimiz fitre ve zekat veriyoruz. Esas önemli olan gerçekten ihtiyacı olana ulaştırmak. Gönüllülerimizden sosyal medya hesaplarından LÖSEV'i takip etmelerini, fitre ve zekat bağışları ile ilgili LÖSEV'e yönlendirme yapabileceklerini söylüyoruz ve istiyoruz. Kuru gıda bağışları da çok önemli. Sivil toplum kuruluşlarından, ticaret odalarından da bağış bekliyoruz. Biz LÖSEV personeli olarak koli yapmaya devam ediyoruz, isterlerse kendileri de bize destek olabilirler. Tüm ailelerimize maske ulaştırmak ile ilgili de çok özel bir çalışma yürüttük. Çünkü gerçekten onların maske takması lazım. Normal bir grip mikrobu bile onları etkilerken tüm vücudu etkileyen bir virüsten bahsediyoruz. Kolilerimizin içinde tabii ki maske de var. Onlar buna alışkın ama herkes almaya başlayınca onlara kalmadı maske, bu konuda da onlara destek oluyoruz. Bize 'Ne yapabilirim?' diye ulaşanlara İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de tüm ofislerimiz açık. Telefon edebilir, gelebilir, mesaj atabilirler. Biz mutlaka kendilerine döneriz" şeklinde konuştu.

Koronavirüs, 23 Nisan, LÖSEV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 10:05 Kaynak: DHA

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