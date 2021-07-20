Lösemili çocuklar, bayramın ilk gününü hastanenin bahçesinde kutladı - Son Dakika

LÖSANTE Hastanesi'nde tedavisi devam eden Lösemi ve Çocukluk Çağı Kanserleriyle mücadele eden çocuklar, Kurban Bayramı'nın ilk gününü tedavi gördükleri hastanenin bahçesinde düzenlenen etkinlikler ile kutladı. Bayram hediyelerini alan, dans gösterileriyle neşelenen kahramanlar hep bir ağızdan umutla, "İyi Bayramlar" dedi.

"Tüm çocuklar eşit doğar ve en iyi tedavilere eşit kavuşurlar" inancı ile yola çıkan ve 23 yıldır Lösemili Çocuklar başta olmak üzere tüm çocukluk çağı kanserleriyle mücadele eden minik kahramanlara umut olan LÖSEV (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı), Lösemili Çocuklar Hastanesi LÖSANTE'de ilkleri yaşatmaya devam ediyor.

Ankara, İncek'teki LÖSEV Sağlık Kenti'nde yer alan LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde tedavisi devam eden Lösemili ve Çocukluk Çağı Kanseri Çocuklar ve anneleri Kurban Bayramı'nı da tedavi gördükleri hastanede karşıladı. Bayramın ilk günü LÖSANTE Hastanesi'nin de içinde bulunduğu LÖSEV Sağlık Kenti bahçesinde düzenlenen programın açılışı tedavisi tamamlanan Lösemi kahramanı gençlerin dans gösterisi ile başladı. Ardından kukla şovu gibi düzenlenen bir dizi etkinlik ile çocuklar dans etti, doğal dondurmalarını yedi. LÖSEV- LÖSANTE Yönetim Kurulu üyeleri, doktorları, hemşireleri ve birbirleriyle bayramlaşan çocuklar bayram hediyelerinin takdim edildiği kutlamada keyifli anlar geçirerek bir ağızdan "İyi Bayramlar" dediler.

Öte yandan LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde ücretsiz tedavi gören lösemili ve kanserli çocukların etkinlikleri bahçede devam ederken hastanede de yatarak tedavileri devam eden yetişkin hastalar da odalarında ziyaret edilerek bayramları kutlandı.

"SİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

Lösemi ve kanserin önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu 23 yıldır tüm Türkiye'ye yüzde 92 başarısı ile kanıtlayan LÖSEV, ilaçlar ve kemoterapi kadar moral ve motivasyonun da tedavi başarısında önemli rol oynadığının altını çizmeye devam ediyor. Bayram etkinliğine katılan LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Pediatrik Hematlog ve Onkolog Dr. Üstün Ezer, tedavisi devam eden çocuklara "Sizi çok seviyor, çok önemsiyoruz. Birlikte çok güzel bayramlar yaşayacağız" sözleri ile seslendi.

HER KURBAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA CAN

Tüm Türkiye genelinde 8 irtibat bürosu bulunan LÖSEV diğer illerde de hastaneleri ziyaret ederek tedavisi devam eden çocuklara hastane odalarında bayram hediyelerini verip, refakatçi annelerini bayram günü yalnız bırakmadı. Hane ziyaretleri gerçekleştirdiği gibi ofislerinden de yardımlarını bayram sürecince iletmeye devam eden LÖSEV, kahraman çocuklarına ve duyarlı halkımıza da teşekkür ederek iyi bayramlar dilediğini de yayımladı. Kurban bağışlarının arefe günü adak kesimleri ile başladığını duyuran LÖSEV aldıkları vekaleten kurban bağışlarını bayramın birinci ve ikinci günleri hijyenik et entegre tesislerinde keserek, etlerini 12 ay boyunca taze olarak Lösemili ve Kanserli Çocuklara ulaştırılacağının da altını çizdi.