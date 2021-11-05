Üye Girişi
Lösemili çocuklar BJK-TS maçında maske atacak - Son Dakika

Lösemili çocuklar BJK-TS maçında maske atacak

05.11.2021 16:45
Lösemili çocuklar BJK-TS maçında maske atacak

Maskemi atarım hayallerime koşarım sloganı ile 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nı kutlayan LÖSEV, maskesine atan bir grup iyileşen çocuk ve gencinin hayali olan BJK- TS maçını statta izleyecek.

Maskemi atarım hayallerime koşarım sloganı ile 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nı kutlayan LÖSEV, maskesine atan bir grup iyileşen çocuk ve gencinin hayali olan BJK- TS maçını statta izleyecek.

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın tüm Türkiye'ye armağan ettiği ve belirli günler ve haftalar olarak kutlanan 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda, her yıl lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklara destek ve lösemiye karşı farkındalık oluşturmak için bir dizi etkinlikler düzenliyor. Bu yıl tüm Türkiye'de farkındalığın sloganı "Her şey Lösemili bir Çocuğun Hayali ile başladı. Maskemi Atarım Hayallerime Koşarım" oldu.

Süper Lig'in 12. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş-Trazonspor müsabakasında bulunacak 12 ile 21 arasında değişen temsili 10 lösemiden iyileşen çocuk ve genç statta yerlerini alacak. Maç öncesi yapılacak anons eşliğinde statta düzenlenecek maske atma etkinliği ile tedavisi devam eden on binlerce çocuğa umut mesajı gönderilecek. Stat etrafındaki dijital ekranlarda yer alan LÖSEV görselleri ile farkındalık oluşturulacağı gibi maç öncesi futbolcular İstiklal Marşını turuncu maskeleri ile okuyacak ve antrenmanlarını da LÖSEV tişörtü ile gerçekleştirecek.


Lösemili çocuklar BJK-TS maçında maske atacak

Beşiktaş, Türkiye, Kasım, LÖSEV, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Lösemili çocuklar BJK-TS maçında maske atacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şehit yakınına sinkaflı küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüyor 17:38 Şehit yakınına sinkaflı küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüyor Evine giderken öldürülen İlknur öncesinde şikayet etmişti 17:34 Evine giderken öldürülen İlknur öncesinde şikayet etmişti Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu! 17:18 Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu!
Ablasını ziyarete gelen kadın, 6. kattan düşüp hayatını kaybetti 17:11 Ablasını ziyarete gelen kadın, 6. kattan düşüp hayatını kaybetti Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz 16:41 Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz Ahmet Misbah Demircan: Korkut Ata Türk Dünyası Film festivali Türkiye'nin en büyük kültür-sanat organizasyonu olacak 16:20 Ahmet Misbah Demircan: Korkut Ata Türk Dünyası Film festivali Türkiye'nin en büyük kültür-sanat organizasyonu olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor 15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur 14:46 Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur

Son Dakika Haberleri
17:45 Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var
17:36 HDP, ön savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sundu
17:17 Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu!
17:13 İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür
17:06 Kara Kartal'da deprem etkisi yaratacak iddia! Sergen Yalçın'dan rahatsız olanlar yöneticiler var
17:01 Meteoroloji uyardı: 8 ilde "Sarı" kodlu sis uyarısı
16:40 Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz
16:36 Mert Hakan ve Alex'ten duygusal paylaşım
16:30 "Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor
16:19 Koronavirüs hapının başarısı! Hastaneye yatışları ve ölümleri yüzde 89 oranında düşürüyor
Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var         
17:45
HDP, ön savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sundu HDP, ön savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sundu         
17:37
13 yaşındaki çocuğun vefat etmeden önce temas ettiği aydınlatma direği kaçak çıktı 13 yaşındaki çocuğun vefat etmeden önce temas ettiği aydınlatma direği kaçak çıktı         
17:30
İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür         
17:14
Meteoroloji uyardı: 8 ilde Meteoroloji uyardı: 8 ilde "Sarı" kodlu sis uyarısı         
17:01
"Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor         
16:30
CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca AK Partililer salonu terk etti CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca AK Partililer salonu terk etti         
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı         
15:00
Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz         
14:45
Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak         
13:28
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 17:59:33. #1.12#
SON DAKİKA: Lösemili çocuklar BJK-TS maçında maske atacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement