Lösemili çocuklar gönüllerince eğlendi

Mersin Mersin Üniversitesi Çocuk Onkolojisi Bölümü'nde tedavi gören çocuklar, gerçekleştirilen özel bir organizasyonla gittikleri lunaparkta unutulmaz bir gün yaşayarak gönüllerince eğlendi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Üniversitesi Çocuk Onkolojisi Bölümü'nde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi. Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle gerçekleştirilen bir dizi etkinliğe katılan Başkan Tarhan, tedavi gören çocuklar ve aileleriyle bir kafede öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemeğini çocuklarla birlikte yiyen Başkan Tarhan, çocuklarla bilek güreşi yaptı. Bilek güreşinde Başkan Tarhan'ı yenen çocuklar zaferlerini alkışlarla kutladı.

Daha sonra çocukları oyun alanında misafir eden Başkan Tarhan, eğlenceye ortak oldu. Çarpışan arabaya, dönme dolaba ve oyuncak trene çocuklarla binen Başkan Tarhan, unutulmaz bir gün yaşadı. Bu özel günü dondurma ziyafeti ile sonlandıran çocuklar, daha önce birçok etkinlikte bir araya geldikleri Başkan Tarhan'ın kendilerine hazırladığı sürprizle mutlu olduklarını dile getirerek, Çok eğlendik. Hayatımızın en mutlu günlerinden birisini yaşadık. Neşet Amcamızla birlikte yemek yedik, çarpışan arabaya bindik. Çok teşekkür ederiz diye konuştu.

İnsanların yaşamın her evresinde çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşabileceğini kaydeden Başkan Tarhan, tedavi gören çocukların iyi olmasının yolunun, onlara destek olan ailelerinin de iyi olmasından geçtiğini söyledi. Ailelerin morallerini yüksek tutarak çocuğun tedavisine destek olması gerektiğini ifade eden Tarhan, Gönül ister ki hiçbir çocuğumuz bu tür bir acı yaşamasın. Bu tür hastalıklar maalesef gerek hastamız için gerekse aileleri için büyük özveri isteyen durumlardır. Her zaman yanlarında olmaya ve moral vermeye gayret gösteriyorum. Dünya Çocuk Hakları Gününde de bu çocuklarımızın ve ailelerinin hastane ortamında uzakta bir gün geçirmelerini istedik. Çocukların coşkusunu ve ailelerin gözündeki mutluluğu görünce bir o kadarda ben mutlu oldum. Bize destek veren ve misafir eden işletmelere teşekkür ederim ifadesini kullandı.