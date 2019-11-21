Son Dakika Haberleri: Lösemili çocuklar gönüllerince eğlendi
Son Dakika Güncel Lösemili çocuklar gönüllerince eğlendi - Son Dakika

Lösemili çocuklar gönüllerince eğlendi

6 saat önce

Mersin Mersin Üniversitesi Çocuk Onkolojisi Bölümü'nde tedavi gören çocuklar, gerçekleştirilen özel bir organizasyonla gittikleri lunaparkta unutulmaz bir gün yaşayarak gönüllerince eğlendi.

Lösemili çocuklar gönüllerince eğlendi, System.String[]

Mersin Mersin Üniversitesi Çocuk Onkolojisi Bölümü'nde tedavi gören çocuklar, gerçekleştirilen özel bir organizasyonla gittikleri lunaparkta unutulmaz bir gün yaşayarak gönüllerince eğlendi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Üniversitesi Çocuk Onkolojisi Bölümü'nde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi. Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle gerçekleştirilen bir dizi etkinliğe katılan Başkan Tarhan, tedavi gören çocuklar ve aileleriyle bir kafede öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemeğini çocuklarla birlikte yiyen Başkan Tarhan, çocuklarla bilek güreşi yaptı. Bilek güreşinde Başkan Tarhan'ı yenen çocuklar zaferlerini alkışlarla kutladı.

Daha sonra çocukları oyun alanında misafir eden Başkan Tarhan, eğlenceye ortak oldu. Çarpışan arabaya, dönme dolaba ve oyuncak trene çocuklarla binen Başkan Tarhan, unutulmaz bir gün yaşadı. Bu özel günü dondurma ziyafeti ile sonlandıran çocuklar, daha önce birçok etkinlikte bir araya geldikleri Başkan Tarhan'ın kendilerine hazırladığı sürprizle mutlu olduklarını dile getirerek, Çok eğlendik. Hayatımızın en mutlu günlerinden birisini yaşadık. Neşet Amcamızla birlikte yemek yedik, çarpışan arabaya bindik. Çok teşekkür ederiz diye konuştu.

İnsanların yaşamın her evresinde çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşabileceğini kaydeden Başkan Tarhan, tedavi gören çocukların iyi olmasının yolunun, onlara destek olan ailelerinin de iyi olmasından geçtiğini söyledi. Ailelerin morallerini yüksek tutarak çocuğun tedavisine destek olması gerektiğini ifade eden Tarhan, Gönül ister ki hiçbir çocuğumuz bu tür bir acı yaşamasın. Bu tür hastalıklar maalesef gerek hastamız için gerekse aileleri için büyük özveri isteyen durumlardır. Her zaman yanlarında olmaya ve moral vermeye gayret gösteriyorum. Dünya Çocuk Hakları Gününde de bu çocuklarımızın ve ailelerinin hastane ortamında uzakta bir gün geçirmelerini istedik. Çocukların coşkusunu ve ailelerin gözündeki mutluluğu görünce bir o kadarda ben mutlu oldum. Bize destek veren ve misafir eden işletmelere teşekkür ederim ifadesini kullandı.


Mersin Üniversitesi, Mezitli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ömrünü adadığı mesleğe çırak bulunamamasından yakındı
Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 20:29:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lösemili çocuklar gönüllerince eğlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]