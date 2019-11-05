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Lösemili Çocuklar Haftası

6 saat önce

Malatya'da öğrenciler tarafından, " Maskemi Takarım, Farkındalık Oluştururum" etkinliği düzenlendi.

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Malatya'da öğrenciler tarafından, " Maskemi Takarım, Farkındalık Oluştururum" etkinliği düzenlendi.


2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak için Bostanbaşı ilk okulu 3/E sınıfı öğrencileri "Maskemi Takarım, Farkındalık Oluştururum" etkinliğine gün boyu maske takarak destek verdiler.


Sınıf öğretmeni Özgür Yücetaş, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, lösemili çocuklara destek vermek, farkındalık oluşturmak ve lösemili çocuklara moral vermek için maskeleri takarak bu kampanyaya destek verdiklerini söyledi.


3/E sınıfı öğrencileri ise, Lösemili kardeşlerinin yanlarında olduklarını, Lösemi ile mücadelede bu kardeşlerine her zaman destek çıkacaklarını belirttiler. Öğrenciler ayrıca Lösemi hastalığı hakkında bilgilendiklerini ve bunu çevresindeki insanlara anlatacaklarını belirttiler.


Öğrenciler bu kampanyayla sınırlı kalmayıp, sınıflarında da kumbara oluşturarak LÖSEV'e bağış kampanyasını da başlattılar. - MALATYA

Bostanbaşı, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:02 Kaynak: İHA
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