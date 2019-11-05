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Lösemili Çocuklar Haftası

6 saat önce

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe "Tedavisi 3 yıl süren ve bu süre içerisinde yaşama tutunmaya çalışan çocuklarımızın ellerinden tutalım ve onları yalnız bırakmayalım" dedi.

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AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe "Tedavisi 3 yıl süren ve bu süre içerisinde yaşama tutunmaya çalışan çocuklarımızın ellerinden tutalım ve onları yalnız bırakmayalım" dedi.

Akmeşe, yaptığı açıklamada, Türkiye'de her yıl 16 yaşın altında bin 200 ile bin 500 yeni lösemili çocuk vakası görüldüğünü belirtti.

Yaşama tutunmaya çalışan lösemili çocukları yalnız bırakmamak gerektiğini ifade eden Akmeşe, şunları kaydetti:

"Tedavisi 3 yıl süren ve bu süre içerisinde yaşama tutunmaya çalışan çocuklarımızın ellerinden tutalım ve onları yalnız bırakmayalım. Her birimizin bir gün lösemi olabilme ihtimali var o açıdan bu farkındalığın toplumumuzda oluşturulması son derece önemlidir. Lösemi ve kanser hastalıklarıyla mücadele eden tüm kardeşlerimize Allah'tan şifalar diliyorum. İnşallah bu hafta onların sorunlarının çözümü için gerektiği gibi farkındalık oluşturulur."

Akmeşe ve yönetim kurulu üyeleri, "Lösemili Çocuklar Haftası"nda farkındalık oluşturmak amacıyla maske taktı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:04 Kaynak: AA
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